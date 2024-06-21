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Российский «Планшет-А» усовершенствуют

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Фото: Дмитрий Федюшко / ТАСС
Фото: Дмитрий Федюшко / ТАСС.

ВНИИ «Сигнал» улучшит комплекс управления артиллерией «Планшет-А»

Специалисты ВНИИ «Сигнал» (входит в холдинг «Высокоточные комплексы» «Ростеха») продолжают работу по дальнейшему совершенствованию комплекса управления артиллерией нового поколения «Планшет-А». Об этом сообщили в пресс-службе холдинга, передает РИА Новости.

«Специалисты "Сигнала" продолжают работу над следующим поколением комплексов управления артиллерией, которые размещаются на бронированном колесном шасси. Благодаря этому повышается мобильность комплекса и значительно сокращается время развертывания артиллерийских подразделений», — сказал собеседник агентства.

В холдинге отметили, что разработчики постоянно получают информацию о работе «Планшетов-А» в зоне спецоперации, которая дает возможность дорабатывать и улучшать изделие. Там добавили, что современные технологии комплекса позволяют ему быть эффективным звеном в организации контрбатарейной борьбы.

«Планшет-А» обрабатывает получаемые данные, рассчитывает установки для стрельбы и передает их командирам орудий для последующего поражения огневых позиций противника в рамках контрбатарейной борьбы. Среднее время определения координат цели и цикла управления — меньше минуты.

Ранее в июне стало известно, что «Высокоточные комплексы» досрочно поставили Минобороны партию машин управления из состава комплекса «Планшет-А».

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Высокоточные комплексы
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