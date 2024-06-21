Главком ВМФ: производство подлодок типа "Варшавянка" и "Лада" продолжится

Принято решение продолжить строительство дизель-электрических подлодок проекта 636 "Варшавянка", как и более современных проекта 677 "Лада". Об этом на Международном военно-морском салоне (МВМС) "Флот-2024" сообщил журналистам главком ВМФ России адмирал Александр Моисеев.

"Мы будем строить субмарины и проекта 677, и проекта 636, понимая, что именно основа решений, заложенных в подлодки 677, станет основой для развития этих дизель-электрических подводных лодок. Это вопрос будущего, но ближайшего", – цитирует его слова РИА Новости.

ДЭПЛ проекта 636.3 "Петропавловск-Камчатский" Mil.Press, Дмитрий Жаворонков

ДЭПЛ "Кронштадт" проекта 677, шифр "Лада" Mil.Press FlotProm, Дмитрий Жаворонков

Ранее "Адмиралтейские верфи" построили для Черноморского флота шесть подлодок проекта 636.3. Сейчас предприятие завершает контракт на поставку аналогичной партии "Варшавянок" в интересах Тихоокеанского флота: последняя в этой серии, шестая, подлодка "Якутск" готовится к спуску на воду.

Предполагается, что после выполнения заказа для ТОФ "Адмиралтейские верфи" продолжат производство ДЭПЛ проекта 636.3 в интересах Балтийского и Северного флотов.

Головная подлодка проекта 677 "Санкт-Петербург", официально введенная в строй в 2010 году, после длительной опытной эксплуатации, по имеющимся данным, была выведена из эксплуатации. В январе этого года первая серийная "Лада", подлодка "Кронштадт", пополнила состав ВМФ, усилив Кольскую флотилию разнородных сил Северного флота. "Великие Луки", третья субмарина проекта 677, построенная на "Адмиралтейских верфях", должна пополнить Балтийский флот до завершения 2024 года.

МВМС "Флот-2024" проходит с 19 по 23 июня в Кронштадте в Конгрессно-выставочном центре в парке "Остров фортов". В мероприятии участвуют 225 промышленных предприятий и организаций. Mil.Press публикует новости выставки, обзоры новинок и анонсы мероприятий деловой программы в тематическом разделе "МВМС".