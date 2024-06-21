Lockheed Martin поставила 2700-й самолет ВТА C-130 "Геркулес"

ЦАМТО, 20 июня. Корпорация Lockheed Martin объявила, что недавно поставила заказчику 2700-й самолет военно-транспортной авиации семейства "Геркулес".

Им стал самолет-заправщик KC-130J "Супер Геркулес", переданный 252-й заправочной авиаэскадрилье Корпуса морской пехоты США, размещенной на авиабазе "Черри-Пойнт" (шт.Северная Каролина).

Версия KC-130J предназначена для дозаправки в воздухе самолетов и вертолетов, включая F-35B, а также на земле автомобилей и топливозаправщиков. Самолет максимальной взлетной массой 74,389 т оснащен четырьмя двигателями Rolls-Royce AE 2100D3. Используя только крыльевые и внешние топливные баки, KC-130J способен нести 57500 фунтов топлива. Самолет также может дополнительно нести 24392 фунта топлива в резервуаре, размещенном в специально реконфигурированном фюзеляже. Благодаря определенной конструкции, KC-130J способен летать на малых скоростях и малых высотах, что позволяет выполнять дозаправку в полете вертолетов различных типов.

На текущий момент самолеты линейки "Геркулес" поставлены в 70 стран мира. Находящаяся в производстве самая современная версия семейства, C-130J "Супер Геркулес", поставлена заказчикам из 22 государств. Общий налет 540 выпущенных самолетов C-130J составляет около 3 млн. часов. С-130J "Супер Геркулес" доступны в 18 различных конфигурациях, включая транспортную, разведывательную, для медицинской эвакуации, самолета-заправщика KC-130J, поисково-спасательную HC-130J, самолета ССО MC-130J и т.д.

C-130J-30 "Супер Геркулес" с удлиненным фюзеляжем (на 4,6 м длиннее C-130), обеспечивает перевозку на 30% больше пассажиров и грузов, на 50% больше парашютных грузовых систем (CDS), на 44% больше десантников. При этом экономия топлива составляет 14% при увеличении дальности полета на 20%.