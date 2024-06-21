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ЦАМТО

Россия и Вьетнам договорились не вступать в союзы друг против друга

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Флаги России и Вьетнама
Флаги России и Вьетнама.
Источник изображения: https://defencevn.blogspot.com

ЦАМТО, 20 июня. Россия и Вьетнам договорились не вступать в союзы друг против друга. Это следует из совместного заявления об углублении партнерства, опубликованного на сайте Кремля.

"Россия и Вьетнам не вступают в союзы и не заключают соглашения с третьими странами в целях осуществления действий, наносящих ущерб независимости, суверенитету и территориальной целостности, а также коренным интересам друг друга. Развитие российско-вьетнамских отношений не нацелено против какой-либо третьей стороны", – говорится в документе.

Совместное заявление также содержит следующие положения:

- двусторонние связи не подвержены геополитической конъюнктуре и направлены на укрепление мира, стабильности и безопасности;

- Москва и Ханой занимают близкие или совпадающие позиции по многим международным и региональным проблемам;

- стороны выступают за развитие кооперации в нефтегазовой отрасли, энергетике, промышленности, в области цифровых технологий;

- взаимодействие России и Вьетнама в сфере обороны и безопасности занимает особое место, оно не направлено против третьих стран;

- необходимо наращивать инвестиционное сотрудничество, в том числе в области полезных ископаемых:

- решено ускорить реализацию проекта строительства Центра ядерной науки и технологий во Вьетнаме;

- Москва и Ханой продолжат развивать сотрудничество в борьбе с международным терроризмом и его финансированием.

Документ обнародован по итогам переговоров президентов России и Вьетнама Владимира Путина и То Лама в Ханое. Встреча на высшем уровне продолжалась около полутора часов, передает "РИА Новости".

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Вьетнам
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Путин Владимир
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