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РИА Новости

Россия и Вьетнам отметили важность взаимодействия в сфере обороны

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Президент России Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам на церемонии официальной встречи на площади у Президентского дворца в Ханое
Президент России Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам на церемонии официальной встречи на площади у Президентского дворца в Ханое.
Источник изображения: © РИА Новости / POOL

РФ и Вьетнам отметили важность взаимодействия в сфере обороны и безопасности

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Взаимодействие в сфере обороны и безопасности занимает особое место в системе российско-вьетнамских отношений, следует из совместного завления Российской Федерации и Социалистической Республики Вьетнам.

Совместное заявление о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте 30-летия реализации российско-вьетнамского договора об основах дружественных отношений опубликовано на сайте Кремля.

"Стороны подчеркнули, что взаимодействие в сфере обороны и безопасности занимает особое место в системе российско-вьетнамских отношений. Оно не направлено против третьих стран, отличается высокой степенью взаимного доверия, осуществляется в строгом соответствии с принципами и нормами международного права, способствует обеспечению мира, стабильности и устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в мире в целом", - говорится в заявлении.

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Страны
Вьетнам
Россия
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