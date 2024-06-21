Россия и Вьетнам отметили важность взаимодействия в сфере обороны

Президент России Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам на церемонии официальной встречи на площади у Президентского дворца в Ханое.

РФ и Вьетнам отметили важность взаимодействия в сфере обороны и безопасности

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Взаимодействие в сфере обороны и безопасности занимает особое место в системе российско-вьетнамских отношений, следует из совместного завления Российской Федерации и Социалистической Республики Вьетнам.

Совместное заявление о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте 30-летия реализации российско-вьетнамского договора об основах дружественных отношений опубликовано на сайте Кремля.

"Стороны подчеркнули, что взаимодействие в сфере обороны и безопасности занимает особое место в системе российско-вьетнамских отношений. Оно не направлено против третьих стран, отличается высокой степенью взаимного доверия, осуществляется в строгом соответствии с принципами и нормами международного права, способствует обеспечению мира, стабильности и устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в мире в целом", - говорится в заявлении.