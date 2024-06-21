Безэкипажный катер "Визир" может эвакуировать пострадавших

Катер был впервые показан на Международном военно-морском салоне в Кронштадте

КРОНШТАДТ, 20 июня. /ТАСС/. Новый российский безэкипажный катер (БЭК) "Визир" может использоваться для перевозки пострадавших и эвакуации людей. Об этом ТАСС сообщили в Военно-промышленном холдинге КМЗ (Кингисеппский машиностроительный завод).

Катер был впервые показан на Международном военно-морском салоне (МВМС) в Кронштадте. "Визир" - универсальная платформа, которая может применяться не только в военных, но и в гражданских целях. В том числе в качестве патрульного, а также для перевозки каких-либо грузов. БЭК может комплектоваться радиолокационным оборудованием для обнаружения объектов на поверхности, газоанализаторами для нефтегазовых компаний. С коллегами из МЧС мы также общались. Катер может использоваться также для перевозки пострадавших, эвакуации людей. Запросов поступает много, есть запросы под разные цели. От Минобороны РФ до гражданских компаний", - заявили в КМЗ.

По словам собеседника ТАСС, безэкипажный катер будет запущен в серийное производство до конца этого года. "Наши БЭКи успешно прошли испытания, выходим на производство в этом году. Мы готовы, у нас есть документация, специалисты и возможности применения. Первые запросы уже есть. Подготавливаем спецификацию, техническое задание наших партнеров и включаем производство", - подчеркнули в холдинге.

В КМЗ также отметили, что изделие изготовлено полностью из отечественных комплектующих. "Это уникальная платформа в России, аналогов которой нет. Она полностью отечественная, включая программное обеспечение и применяемые материалы. Мы ни от кого не зависим, ни от запада, ни от санкций. Как работали, так и будем работать", - заявили в организации.

МВМС "Флот" проходит в 12-й раз и 2-й раз - на новой для салона площадке: в Музее военно-морской славы и конгрессно-выставочном центре на территории туристско-рекреационного кластера "Остров фортов" в Кронштадте. Сроки проведения МВМС - 19-23 июня.

ТАСС - стратегический медиапартнер МВМС "Флот-2024".