Австралийские военные испытали лазер, способный уничтожить быстродвижущиеся цели

Министерство обороны Австралии отчиталось об успешном испытании первого в стране оружия направленной энергии, которое в основном будут использовать против беспилотников. По заверениям представителей ведомства, новый лазер сможет «прожигать сталь» и выводить из строя быстродвижущиеся объекты. Еще он обладает точностью, позволяющей поразить монету номиналом 10 австралийских центов.

Последние военные конфликты показали, что ударные беспилотные летательные аппараты становятся серьезной угрозой для жизни солдат и техники. Такие машины относительно маленькие и незаметные, при этом они могут нести бомбу, способную вывести из строя танк (и даже его уничтожить).

Многие страны приступили к разработке систем, которые смогли бы успешно противостоять ударным дронам. В частности, инженеры разрабатывают специальные лазеры. Одна из разновидностей «боевых лазеров» — оружие направленной энергии (Directed-energy weapon, DEW).

Это оружие основано на совершенно новых физических принципах: оно уничтожает цели за счет прямой передачи энергии — без применения проводников, кинетических поражающих элементов. DEW обладает рядом преимуществ: «снаряд» из такой установки летит со скоростью света или близкой к ней (в зависимости от вида DEW), то есть гораздо быстрее, чем ракеты, которые часто применяют для борьбы с дронами (наряду с установками радиоэлектронной борьбы).

Кроме того, подобного рода оружие может поражать несколько целей с минимальными паузами. Поскольку DEW использует энергию, а не ракеты, оно потенциально может «стрелять» бесконечное количество раз, пока сохраняется энергия.

Еще одно преимущество DEW — экономия. Выстрел из такой установки стоит около доллара, не считая стоимости оборудования, в то время как цена одной ракеты достигает нескольких миллионов долларов.

Крупные державы вроде США, России, Великобритании уже несколько десятилетий занимаются разработкой лазерного оружия. Теперь их ряды пополнила Австралия.

Министерство обороны этой страны отчиталось об успешной проверке своего первого прототипа оружия направленной энергии Fractl «размером с чемодан». Новую систему, которая выглядит как большой геодезический лазерный сканер и весит почти 50 килограммов, военные испытали на танковом полигоне военной базы Пакапуньял в штате Виктория. Установка успешно поразила дрон на расстоянии 500 метров.

По словам представителя технологической компании AIM Defence, которая создала лазер, Fractl может работать как от аккумулятора, так и от сети, а также предназначается для борьбы с дронами разной модификации. Система обладает высокой точностью и способна уничтожить цели размером с десятицентовую австралийскую монету (ее диаметр 23,6 миллиметра), когда они движутся со скоростью 100 километров в час, на расстоянии одного километра. Кроме того, Fractl может выводить из строя критически важные электронные компоненты беспилотного аппарата, когда тот находится на расстоянии 1,5 километра.

Прототип оружия направленной энергии Fractl, который испытали австралийские военные Источник изображения: CPL Jacob Joseph, Australian Army

Для управления Fractl требуется один человек. Лазер точно нацеливается с помощью ручного контроллера, который позволяет оператору выбрать, какую часть дрона атаковать для достижения максимального эффекта.

«Сперва вы нажимаете на первую кнопку, и компьютер начинает следить за целью, затем на вторую, чтобы „ спустить курок“, как в видеоигре. Указательным пальцем можно быстро переключить прицел на камеру дрона, центральную его часть или на один из винтов. Потребуется всего несколько секунд, чтобы вывести из строя камеру беспилотника, и две-три секунды, чтобы вывести из строя его моторы», — пояснил Патрик Фланаган (Patrick Flanagan), один из военных, который участвовал в испытании и чьи слова приводит издание New Atlas.

Беспилотник, который служил целью во время испытания оружия направленной энергии Fractl Источник изображения: CPL Jacob Joseph, Australian Army

Такое наведение на цель позволяет оператору атаковать дрон с хирургической точностью: лазером можно перерезать провода или уничтожить снаряд, который несет беспилотник, а также прожечь в дроне дыру. При этом, по словам разработчиков, будет затрачено гораздо меньше энергии, чем требуется, чтобы вскипятить чайник. Кроме того, лазер сконструирован таким образом, чтобы не причинять вреда людям, которые могут увидеть отражения луча.

Австралийские военные пока точно не говорят, когда Fractl поступит на вооружение. Но они отметили, что эта установка будет особенно эффективна против небольших многороторных беспилотных летательных аппаратов, которые обычно сложно заметить.