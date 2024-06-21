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Военное обозрение

The Guardian: F-16 будут защищать Харьков от авиаударов российскими КАБами

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Источник изображения: topwar.ru

На Украине разгоняют очередную медийную кампанию по поводу западного чудо-оружия, которое скоро изменит ситуацию на поле боя. На этот раз киевские власти возлагают большие надежды на американские истребители F-16.

Так, издание The Guardian со ссылкой на украинского эксперта по авиации Анатолия Храпчинского и советника офиса Зеленского Михаила Подоляка пишет, что переданные ВВС ВСУ истребители F-16 будут защищать Харьков от авиаударов КАБами и ракетами со стороны ВС РФ.

Как выразился Храпчинский, российская авиация запускает управляемые авиабомбы с расстояния 50-70 км от цели. При этом, со слов эксперта, в будущем ВС РФ будет сложно применять такое вооружение, так как истребители F-16 будут эффективно поражать российские самолеты.

В материале говорится, что аналогичного мнения придерживается и Подоляк, который заявил, что F-16 имеет больший радиус действия, чем российские МиГ и Су. Таким образом, у американских самолетов будет преимущество в воздушном бою.

В то же время журналисты The Guardian пишут, что российская авиация наносит удары КАБами зачастую со своей территории. Следовательно, ВВС ВСУ придется атаковать самолеты ВС РФ над территорией России.

Впрочем, вероятно, именно на это и рассчитывают войска киевского режима. Ведь они уже получили соответствующее разрешение от Нидерландов и Дании, которые скоро передадут (или уже передали) несколько единиц F-16 Киеву.

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Дания
Нидерланды
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США
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