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ТАСС

Нигерия планирует отправить c помощью американской компании первого космонавта на орбиту

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Корабль Crew Dragon
Корабль Crew Dragon.
Источник изображения: NASA via AP, архив

Отправку будут осуществлять согласно меморандуму о взаимопонимании

ХАРАРЕ, 20 июня. /ТАСС/. Нигерия собирается отправить в сотрудничестве с компанией из США первого соотечественника в космос. Об этом сообщил министр науки, инноваций и технологии самой многонаселенной страны Африки Уче Наджи.

"Пилотируемый космический полет - не случайное устремление нашей страны, но важная задача Космической программы и политики Нигерии, одобренной правительством в 2001 году, - цитирует министра газета Vanguard. - Возобновление и осуществление всех замороженных национальных программ - важная часть Повестки надежды, реализуемой президентом Бола Тинубу. Это соответствует давнишним чаяниям нашего народа".

Отправка нигерийского космонавта на орбиту будет осуществляться согласно меморандуму о взаимопонимании, заключенному в Абудже министерством науки, инноваций и технологии Нигерии с компанией Space Exploration and Research Agency (SERA, штат Делавэр, США).

По словам министра, речь может идти об организации полета либо в период до декабря 2024 года, либо в 2025-м. В 2024 году Нигерия отмечает 25-летие своей космической программы.

SERA - частная американская компания, которая ставит своей целью оказать содействие в запуске космонавтов как можно большему количеству стран. Она создала платформу для разработки, создания, финансирования и осуществления собственных космических проектов. На первых порах предполагается отправить в космос представителей шести стран, граждане которых никогда не участвовали в подобных проектах. Запуски будут производиться с площадки в Западном Техасе в сотрудничестве с компанией Blue Origin, которая разработала собственные ракеты-носители и космические аппараты. 

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Страны
Нигерия
США
Компании
Blue Origin
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