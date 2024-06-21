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ТАСС

Белоусов поручил развивать военную и социальную инфраструктуры Тихоокеанского флота

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Министр обороны России Андрей Белоусов
Министр обороны России Андрей Белоусов.
Источник изображения: Дмитрий Харичков/ Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Глава Минобороны РФ осмотрел аварийное состояние подпорной стены в филиале Нахимовского военно-морского училища

ВЛАДИВОСТОК, 20 июня. /ТАСС/. Министр обороны России Андрей Белоусов дал несколько поручений по развитию военной и социальной инфраструктуры Тихоокеанского флота (ТОФ) по итогам рабочей поездки в Приморье.

Министр провел совещание в филиале Нахимовского военно-морского училища во Владивостоке. В мероприятии приняли участие губернатор Приморского края Олег Кожемяко, командование ТОФ и руководство профильных центральных органов военного управления. "Сегодня мы осмотрели объекты капитального строительства - и в военном городке 155-й гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, и в микрорайоне Снеговая Падь, где Минобороны предоставляет жилье военнослужащим. Главная задача, которая перед нами всеми стоит, - это обеспечить безусловное исполнение всего запланированного", - отметил Белоусов в ходе совещания.

Как уточнили в Минобороны, в дополнение к уже данным в ходе осмотра поручениям министр поручил проработать совместно с администрацией Приморского края и представить предложения по присоединению к инженерным сетям новых казарм для военнослужащих 155-й бригады. А также потребовал представить календарный график завершения строительства четырех жилых домов в микрорайоне Снеговая Падь во Владивостоке.

Кроме того, перед совещанием министр осмотрел аварийное состояние подпорной стены в филиале Нахимовского военно-морского училища, предназначенной для укрепления почвы с учетом воздействия грунтовых и паводковых вод и особенностей рельефа местности. Белоусов поручил проконтролировать завершение работ первого этапа реконструкции, которое затрагивает часть стены. Он обратил особое внимание на создание безопасных и комфортных условий размещения воспитанников довузовского ведомственного учебного заведения.

Министр поручил военным специалистам выполнить детальное и тщательное обследование технического состояния спального корпуса для нахимовцев, а также оперативно представить предложение по источникам финансирования для завершения реконструкции всей стены. Также глава Минобороны поручил спланировать мероприятия по строительству на территории училища многофункционального спортивного комплекса для его воспитанников. 

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