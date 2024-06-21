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ЦАМТО

Минобороны Эстонии подписало контракт на закупку 12 ед. 155-мм колесных САУ CAESAR (дополнено)

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Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 20 июня. Минобороны Эстонии объявило о подписании контракта, предусматривающего приобретение 12 ед. 155-мм колесных самоходных артиллерийских установок (САУ) CAESAR французского производства.

Как сообщается в пресс-релизе эстонского оборонного ведомства от 19 июня, первые 6 самоходных гаубиц, а также сопутствующий пакет обучения и запасных частей, будут предоставлены Силам обороны Эстонии уже в этом году.

Руководитель Государственного центра оборонных инвестиций Эстонии (RKIK) Рамиль Липп после подписания контрактов с Генеральной дирекцией по вооружениям (DGA) МО Франции и французским подразделением KNDS, KNDS France (ранее Nexter Systems), в ходе выставки Eurosatory 2024 в Париже заявил телерадиовещательной компании ERR, что поставки продлятся до середины 2025 года. Договоры предусматривают опцион на закупку в перспективе дополнительных гаубиц.

Как уже сообщал ЦАМТО, Минобороны Эстонии объявило о том, что рассматривает возможность приобретения 155-мм самоходных артиллерийских систем на колесном шасси в начале апреля этого года. Данный проект входит в число наиболее значимых для усиления обороноспособности страны.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщил изданию Postimees, что из 18 артиллерийских установок будет сформирован отдельный артдивизион, который будет находиться в непосредственном подчинении 1-й дивизии ВС Эстонии. Тогда же было заявлено, что в качестве варианта рассматривается приобретение 18 ед. 155-мм самоходных гаубиц CAESAR французского производства.

В настоящее время на вооружении ВС Эстонии состоят 24 гусеничные 155-мм самоходные гаубицы K9 "Тандер", закупленные в Республике Корея. Как предполагается, в ближайшие годы будут поставлены еще 12 установок данного типа. Тем не менее, по оценке министра, гусеничные САУ обладают ограниченной мобильностью.

По его словам, колесные установки обеспечат оперативность их переброски в требуемый район боевых действий, что повысит гибкость применения.

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Страны
Франция
Эстония
Продукция
CAESAR САУ
K9 Thunder
Компании
Nexter
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