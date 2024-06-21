В ФСВТС заявили о плотном взаимодействии с Минобороны РФ

Глава службы Дмитрий Шугаев уже встречался с новым руководством министерства

ХАНОЙ, 20 июня. /ТАСС/. Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев уже встречался с новым руководством Министерства обороны РФ. Как он сам сообщил журналистам, взаимодействие с военным ведомством идет самое плотное.

"Естественно, мы встречались [с новым министром обороны Андреем Белоусовым]. Взаимодействие с Министерством обороны [РФ] самое плотное. ВТС невозможно без участия министерства обороны, поэтому [сотрудничество] у нас будет только развиваться", - ответил Шугаев на вопрос ТАСС.