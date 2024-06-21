Россия и Беларусь подготовили к испытаниям новый боевой лазер для борьбы с дронами

Sputnik: новый боевой лазер для борьбы с дронами «гиперболоид» испытают в РФ

Россия и Беларусь подготовили к испытаниям на территории РФ новый боевой лазер для борьбы с дронами, который белорусские разработчики называют «гиперболоид». Образец состоит из самостоятельных источников питания, охлаждения, рабочего места и выдвигаемой установки, которая соединяется с источником лазерного излучения, сообщает «Sputnik Беларусь».

«Эта установка занимается его фокусировкой, наведением и, соответственно, поражением определенных целей», — объяснил специалист предприятия-разработчика «НТЦ "ЛЭМТ"».

Кроме возможностей лазера, ученые должны были учесть характеристики поворотной платформы, размер и ширину пучка, параметры мощности и энергии лазерного излучения, поскольку беспилотник — маленькая и быстро передвигающаяся цель. Чтобы вывести дрон из строя лазером, нужно либо нарушить работу его аппаратной части (приборы наведения, сенсоры, камеры, платы управления), либо разрушить части, отвечающие за аэродинамику.

Уточняется, что «гиперболоид» может работать вместе с различными радиолокационными системами, поскольку лазеру необходимо целеуказание. «Первичным при обнаружении цели является радиолокатор, потому что он засекает движущуюся цель, определяет ее примерные параметры, направление движения, скорость и самое главное — координаты, где он был засечен», — пояснил специалист белорусского предприятия.

У лазерного оружия есть преимущества перед такими традиционными способами уничтожения БПЛА, крупнокалиберные пулеметы или ЗРК, в том числе потому что не требует расхода боеприпасов. «Несмотря на большие инвестиции в начале, удельная стоимость использования данной системы после ввода в строй минимальна — стоимость электроэнергии, потребленной за время работы системы», — добавил специалист.

Лазерный комплекс можно размещать в специальных помещениях или под землей для маскировки, а также на мобильные платформы. Его уже сейчас можно использовать как один из компонентов оборонительной инфраструктуры от дронов рядом с критически важными объектами.

«Система эффективно засекает дроны и беспилотники, которые поражаются на расстоянии от 400 метров до 6 километров», — подчеркнули на «НТЦ "ЛЭМТ"».

Ранее помощник президента России Алексей Дюмин заявил, что Минобороны РФ включилось в производство беспилотных летательных аппаратов и нарастило количество выпускаемых видов.