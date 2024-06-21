Войти
Lenta.ru

Разработан метод создания лунных кирпичей для обитаемой базы

209
0
0
Фото: Lucy Nicholson / Reuters
Фото: Lucy Nicholson / Reuters.

В Корее разработали метод обжига кирпичей для обитаемой базы на Луне

Ученые Корейского института гражданского строительства и строительных технологий (KICT) разработали метод создания кирпичей из лунного реголита с помощью микроволнового спекания. Результаты исследования опубликованы в журнале Construction and Building Materials.

Микроволновое спекание позволяет затвердеть лунному реголиту ниже температуры плавления, что делает такой метод перспективным для строительства обитаемой лунной базы. Данный метод напоминает обжиг керамики и заключается в повышении температуры сырья для создания твердых строительных материалов.

Исследователи испытывали методы спекания для создания кирпичей из имитатора лунного реголита, обладающего прочностью более 20 миллипаскалей, что сопоставимо с бетоном. Поскольку микроволновый нагрев зависит от диэлектрических свойств материала, были изучены соответствующие характеристики корейского лунного симулятора (KLS-1) и ильменита (титаната железа) при различных температурах.

Оказалось, что имитатор лунного реголита является прозрачным в микроволновом диапазоне, что затрудняет его нагревание. Однако ильменит благодаря своей уникальной кристаллической структуре эффективно взаимодействует с микроволнами, позволяя быстро достигать высоких температур.

Таким образом, использование ильменита в качестве нагревательного элемента при строительстве лунной базы с помощью микроволнового спекания позволит эффективно и быстро производить строительные материалы. Этот минерал широко распространен в составе лунного грунта и может добываться на естественном спутнике Земли.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.06 04:59
  • 2010
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 21.06 00:12
  • 57
"Алмаз-Антей" разработал дрон-конвертоплан "Настасья" для ретрансляции сигнала
  • 20.06 22:25
  • 26
Возможный выход Армении не скажется на ОДКБ, заявили в Госдуме
  • 20.06 22:21
  • 2
Американский конгрессмен о соглашении РФ и КНДР: Россия получит неограниченный запас снарядов и ракет, который Северная Корея накапливала 70 лет
  • 20.06 18:46
  • 124
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 20.06 18:28
  • 12
МС-21 готовится к первому полету
  • 20.06 16:35
  • 0
Гиена Европы продолжает проводить мероприятия скрытой мобилизации
  • 20.06 15:33
  • 2
Россия в Арктике создаст системы ПВО и береговые комплексы
  • 20.06 13:53
  • 0
«Почему «непризедент» Дуда громче всех кричал на Швейцарском саммите»
  • 20.06 13:35
  • 2
Перспективы Уральского завода гражданской авиации
  • 20.06 10:05
  • 1
ВКС России получили новые истребители-бомбардировщики Су-34: насколько мощным окажется производственный скачок? (Military Watch Magazine, США)
  • 20.06 10:03
  • 303
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 20.06 09:44
  • 1
«Аэрофлот» нацелился на получение только самолетов МС-21
  • 20.06 01:59
  • 1
Польский "Титаник" отправляется в рейс! (Myśl Polska, Польша)
  • 19.06 23:40
  • 503
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС