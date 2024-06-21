США поставили в польскую армию очередную партию бронемашин Oshkosh

Минск. 20 июня. ИНТЕРФАКС - В польскую армию из США поставлены 79 бронемашин Oshkosh, сообщил в четверг Военно-издательский институт (Wojskowy Instytut Wydawniczy, WIW) при Минобороны Польши.

"Польские вооруженные силы получили бесплатно 79 бронемашин M-ATV в рамках программы EDA. Прежде чем автомобили будут переданы солдатам, их необходимо адаптировать к требованиям польской армии и национальным правилам дорожного движения... Военные логисты уже приступили к работе", - говорится в сообщении.

Контракт на поставку бронемашин по программе Excess Defense Articles (EDA) был заключен между правительствами Польши и США 31 июля 2023 года. Как сообщали в польском Минобороны, технику из запасов вооруженных сил США страна получает бесплатно, лишь покрывая расходы на транспортировку этих машин.

Это будет уже третья партия поставок американских бронеавтомобилей, первую Войско Польское получило в начале 2015 года, ими оснастили спецназ, затем была поставка в начале 2024 г.