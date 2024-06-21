Ростех впервые представил видеосистемы для водолазов и подводных беспилотников

ЦАМТО, 20 июня. Холдинг "Росэлектроника" Госкорпорации Ростех впервые показал обновленный комплекс фото- и видеосъемки для подводных аппаратов на МВМС "ФЛОТ-2024".

Международный военно-морской салон "ФЛОТ-2024" проходит с 19 по 23 июня в Кронштадте.

Оборудование обеспечивает изображение высокой четкости на глубине до 6000 м с углом обзора камеры до 52 град. Первые образцы видеосистем уже проходят испытания.

В состав комплекса, разработанного специалистами НИИ телевидения холдинга "Росэлектроника", входят IP- или AHD-камеры, высокоэффективные глубоководные светодиодные светильники, а также блок индикации и управления. Аппаратура может применяться для научных исследований, геологической разведки, а также при проведении спасательных операций на глубине.

Камера может выдавать картинку с разрешением до 2048х1536 пикселей и углом обзора 45 или 52 град. На необитаемых аппаратах работа системы фотовидеосъемки адаптирована к скорости носителя. Также в новом комплексе реализованы управление световым потоком в зависимости от прозрачности воды и импульсный режим съемки для повышения качества изображения и уменьшения энергопотребления.

"Модернизация комплекса фото- и видеомониторинга позволит подводным аппаратам более эффективно выполнять поставленные задачи, а при проведении спасательных и водолазных работ повысит их безопасность. В настоящий момент опытные образцы переданы для проведения испытаний в реальных условиях", – отметил генеральный директор НИИ телевидения Алексей Никитин.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ГК "Ростех".