В СВР заявили, что Белый дом уже скоро закроет "проект Зеленский"

Как отметили в Службе внешней разведки, "комично звучат истеричные заявления президента Украины Владимира Зеленского о намерении "поставить Россию на колени"

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Вашингтон скоро закроет "проект Зеленский", он исчерпал свою полезность. Об этом говорится в заявлении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

"В таких условиях особенно комично звучат истеричные заявления [президента Украины Владимира] Зеленского о намерении "поставить Россию на колени". Скитаясь по западным столицам, беспорядочно мечущийся самопровозглашенный "президент" пытается создать впечатление бурной деятельности и хотя бы как-то оправдать узурпацию власти, - отметили в СВР. - Однако становится все более очевидным, что "проект Зеленский" Белый дом уже скоро закроет".

Президентские полномочия Зеленского официально истекли после 20 мая. На Украине до сих пор активно обсуждают вопрос о легитимности власти в условиях отсутствия парламентских и президентских выборов, которые нельзя проводить во время военного положения. В частности, депутат Верховной рады Александр Дубинский заявлял, что полномочия президента Украины по конституции истекли в ночь на 21 мая, а легитимного способа продлить их не существует. Экс-посол страны в Великобритании Вадим Пристайко признавал, что западные партнеры Киева также обеспокоены завершением срока президентских полномочий Зеленского.