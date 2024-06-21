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ТАСС

СВР заявила, что США считают Залужного подходящей заменой Зеленскому

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Валерий Залужный
Валерий Залужный.
Источник изображения: Maxym Marusenko/NurPhoto/Getty Images

В сообщении пресс-бюро службы отметили, что Белый дом выбросит украинского лидера на свалку истории

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Вашингтон считает экс-главнокомандующего украинской армией Валерия Залужного наиболее подходящим кандидатом на замену президенту Украины Владимиру Зеленскому, чьи полномочия истекли в мае. Об этом говорится в поступившем в распоряжение ТАСС сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

"Исчерпав такую "полезность" Зеленского и осознав тщетность надежд на "стратегическое поражение России", Белый дом, не задумываясь, выбросит его на свалку истории, заменит на одного из украинских политиков, который будет приемлем для ведения переговоров с Москвой о мирном урегулировании конфликта, - говорится в пресс-релизе. - Наиболее подходящим кандидатом в Вашингтоне считают бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного".

Президентские полномочия Зеленского официально истекли после 20 мая. На Украине до сих пор активно обсуждают вопрос о легитимности власти в условиях отсутствия парламентских и президентских выборов, которые нельзя проводить во время военного положения. В частности, депутат Верховной рады Александр Дубинский заявлял, что полномочия президента Украины по конституции истекли в ночь на 21 мая, а легитимного способа продлить их не существует. Экс-посол страны в Великобритании Вадим Пристайко признавал, что западные партнеры Киева также обеспокоены завершением срока президентских полномочий Зеленского. 

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