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Украина представила аналог российского «Ланцета»

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Фото: Benoit Tessier / Reuters
Фото: Benoit Tessier / Reuters.

Украина представила аналог российского дрона-камикадзе «Ланцет»

Украина представила барражирующий боеприпас «Булава», который является аналогом российского дрона-камикадзе «Ланцет», на международной выставке вооружений Eurosatory 2024. Об этом пишет «Военное обозрение».

«Булава» была выставлена на стенде чешско-украинской компании UAC. Отмечается, что в Париже представлена экспортная версия дрона, называемая «Mace». Заявляются такие характеристики, как взлетная масса 11 килограммов, масса боевой части 3,6 килограмма, продолжительность полета 50 минут и радиус действия от 35 до 60 километров.

Наведение дрона на цель осуществляется оператором или системой машинного зрения через оптическую станцию с дневным и ночным тепловизионным каналом. Боеприпас взлетает с помощью катапульты, а двигатель является электрическим. Крейсерская скорость составляет 100 километров в час.

Предполагается, что дрон-камикадзе будет поражать цели как на земле, так и на небе, в том числе вертолеты. Однако информации о запуске серийного производства пока нет.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
Булава-30
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