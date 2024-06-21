Румыния закупит южнокорейские самоходные артустановки К-9 почти на миллиард долларов

Источник изображения: topwar.ru

Страны так называемого восточного фланга НАТО в Европе, а это все бывшие государства соцлагеря, входившие в том числе в Организацию Варшавского договора, в последнее время усиленно вооружаются. Делается это под предлогом защиты от «агрессии России», которая, по мнению тамошних властей, неминуемо случится после победы ВС РФ на Украине. К слову, пусть и неявно, таким образом восточноевропейские союзники Киева показывают, что в победу ВСУ они не верят.

Причем немалые средства оборонных бюджетов этих стран достаются в основном не европейским компаниям ВПК, а корпорациям США и Южной Кореи. Так в 2022 году южнокорейские компании подписали с Минобороны Польши контракты на поставки 230 реактивных систем залпового огня, 980 танков, 648 самоходных гаубиц и 48 самолетов. Кроме того, Варшава планирует закупить в США не менее 250 ОБТ «Абрамс».

Старается не отставать в планах милитаризации и Румыния, также делая ставку на неевропейские вооружения. Министр обороны Румынии Анджел Тылвэр подтвердил планы страны закупить у Южной Кореи самоходные артиллерийские установки класса самоходных 155-мм гаубиц K9 на общую сумму 920 миллиардов долларов. Такое заявление глава румынского военного ведомства сделал после прошедшей вчера в Бухаресте встречи со своим южнокорейским коллегой Син Вон Сиком.

Источник изображения: topwar.ru

Эта сделка станет крупнейшим военным контрактом по приобретению вооружений этой восточноевропейской страной за последние семь лет. На сайте Минобороны Румынии сообщается, что всего будет закуплено 54 самоходные гаубицы K9 Thunder, вспомогательное оборудование и начальное количество специальных боеприпасов.

Глава южнокорейского военного ведомства поблагодарил правительство Румынии за принятое решение и выразил надежду на дальнейшую активизацию сотрудничества между двумя странами в области обороны и военной промышленности. При этом оба министра выразили мнение, что военное сотрудничество между Россией и Северной Кореей угрожает безопасности Европы и Азии, и необходимо тесное сотрудничество с международным сообществом в решении этого вопроса.

Позднее в тот же день Син Вон Сик прибыл в Варшаву, где сегодня вместе с министром обороны вице-премьером Польши Владиславом Косиняком-Камышом проведет заседание межправительственного комитета по вопросам военного сотрудничества. Сеул не скрывает планов утвердиться в качестве четвертого по величине экспортера оружия в мире. И судя по всему, у Республики Корея это получается. Очередной контракт на закупку 152 САУ К9 Минобороны Польши подписало с южнокорейской компанией Hanwha Defense в начале декабря прошлого года.