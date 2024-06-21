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ЦАМТО

Аргентина заявила, что не намерена оказывать военную поддержку Украине

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Флаг Аргентины
Флаг Аргентины.
Источник изображения: © flickr.com / Finizio

ЦАМТО, 20 июня. Аргентина не намерена оказывать военную поддержку Украине, речь идет лишь о гуманитарной помощи.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил Мануэль Адорни, официальный представитель президента Хавьера Милея.

"Нет, мы не будет предоставлять никакой военной поддержки. Да, мы предложим помощь в сфере логистики, в гуманитарных вопросах, в том, что касается разминирования территорий, но мы не будем вмешиваться в военный конфликт", – сказал М.Адорни журналистам.

Как напоминает агентство, аргентинская газета Cronista ранее писала, что, возможно, велись переговоры о передаче Украине аргентинских средних танков TAM, которые в свое время были спроектированы для Аргентины Германией. Новостной портал Infobae сообщал, что Аргентина обсуждает передачу Украине пяти штурмовиков Super Etendard, переговоры на эту тему вела с французскими коллегами глава МИД Диана Мондино.

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Страны
Аргентина
Германия
Украина
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