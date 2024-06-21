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Пятый модернизированный "Борей" пообещали передать флоту до конца 2024 года

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Атомный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Пожарский" проекта 955А (шифр "Борей-А"), строящийся на северодвинском предприятии "Севмаш", передадут ВМФ России в декабре 2024 года. Об этом в кулуарах Международного военно-морского салона (МВМС) "Флот-2024" сообщил ТАСС генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Андрей Пучков.

"Князь Пожарский" – четвертый серийный (пятый по счету) атомоход проекта 955А. Его заложили 23 декабря 2016 года. Вывод из эллинга состоялся в феврале 2024 года.

Вывод из эллинга стратегической АПЛ "Князь Пожарский"

ОСК


Как и остальные атомоходы проекта 955/955А, "Князь Пожарский" вооружат 16 твердотопливными межконтинентальными баллистическими ракетами "Булава". Также он оснащен 533-мм торпедными аппаратами.

Сейчас в составе российского флота несут службу три стратегических ракетоносца базового проекта 955 и четыре АПЛ модернизированного проекта 955А (последний из них, "Император Александр III", ввели в строй в конце декабря 2023 года). На "Севмаше" строят еще два "Борея-А": "Дмитрий Донской" и "Князь Потемкин". Законтрактованы два дополнительных атомохода.

МВМС "Флот-2024" проходит с 19 по 23 июня в Кронштадте в Конгрессно-выставочном центре в парке "Остров фортов". В мероприятии участвуют 225 промышленных предприятий и организаций. Mil.Press публикует новости выставки, обзоры новинок и анонсы мероприятий деловой программы в тематическом разделе "МВМС".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Булава-30
Дмитрий Донской
Компании
ОСК
Севмаш
Проекты
955 Борей
Выставки
МВМС
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