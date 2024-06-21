Глава ОСК рассказал о подготовительной работе по контрактам на 22 корабля

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) ведет предконтрактную работу по 22 новым кораблям. Об этом в кулуарах Международного военно-морского салона (МВМС) "Флот-2024" сообщил ТАСС генеральный директор ОСК Андрей Пучков.

"Планы по заключению новых государственных контрактов у заказчика есть. Корпорацией ведется предконтрактная работа по 22 новым кораблям. Будут ли заключены госконтракты на МВМС "Флот-2024" или форуме "Армия-2024", зависит от решения заказчика", – сказал Пучков, отвечая на соответствующий вопрос.

Стенд "Объединенной судостроительной корпорации" Арсенал отечества

МВМС "Флот-2024" проходит с 19 по 23 июня в Кронштадте в Конгрессно-выставочном центре в парке "Остров фортов". Mil.Press публикует новости выставки, обзоры новинок и анонсы мероприятий деловой программы в тематическом разделе "МВМС".

По информации организаторов, в салоне участвуют 225 промышленных предприятий и организаций.