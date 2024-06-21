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Flotprom

Главком ВМФ: Россия расширит присутствие в Арктике

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Военно-Морской Флот России будет расширять присутствие в Арктике за счет не только кораблей и подводных лодок, но и средств ПВО, а также береговых комплексов. Об этом заявил в ходе Международного военно-морского салона (МВМС) "Флот-2024" главком ВМФ адмирал Александр Моисеев.

"Стоит задача расширения наших возможностей – вовлечения не только корабельных сил и другой родовой составляющей флота, но и создание систем ПВО, береговых комплексов, которые позволят применять не только ВМФ, но и войска всех Вооруженных сил", – цитирует его слова РИА Новости.

Российские военные в Арктике

Politikus


Главком подчеркнул, что Арктика всегда была важным регионом для обеспечения безопасности России, поскольку на него приходится 20 тысяч километров государственной границы.

МВМС "Флот-2024" проходит с 19 по 23 июня в Кронштадте в Конгрессно-выставочном центре в парке "Остров фортов". В мероприятии участвуют 225 промышленных предприятий и организаций. Mil.Press публикует новости выставки, обзоры новинок и анонсы мероприятий деловой программы в тематическом разделе "МВМС".

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Страны
Россия
Проекты
Арктика
Выставки
МВМС
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