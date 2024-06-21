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Военное обозрение

Военкор Сладков о сотрудничестве КНДР и России: Запад вздрогнул от нашего альянса

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Источник изображения: topwar.ru

Поездка российского президента Владимира Путина в Северную Корею и подписание ряда важных документов ещё раз показали, что между странами имеется тесное сотрудничество, на что с тревогой смотрит Запад.

Военный корреспондент Александр Сладков в своём телеграм-канале размышляет о том, каким может быть военно-техническое сотрудничество России и КНДР.

При этом необходимо поработать над тем, чтобы соединить в этом сотрудничестве количество и качество, считает журналист.

Например, можно было бы организовать где-нибудь «под лесистыми сопками КНДР» большое производство боеприпасов, основанное на российских технологиях. Однако, по словам Сладкова, в этом случае под вопросом может оказаться как корейское количество боеприпасов, так и российское качество.

Чтобы всё было организовано как надо, «самая строгая в мире российская военная приемка должна переехать в КНДР» и поделиться опытом контроля качества боеприпасов, пишет военкор.

Он уверен, что с российской помощью корейские снаряды станут более совершенными.

Самое главное, у наших корейских братьев все уже есть. И Запад вздрогнул от нашего альянса

- заключил журналист.

18-19 июня Владимир Путин побывал в КНДР, откуда президент отправился во Вьетнам.

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Страны
Вьетнам
КНДР
Россия
Персоны
Путин Владимир
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