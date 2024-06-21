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ЦАМТО

Дюмин: Минобороны полностью включилось в процесс производства БЛА и наращивает их типоряд

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Военнослужащий с БПЛА
Военнослужащий с БПЛА.
Источник изображения: @ Евгений Биятов/РИА Новости

ЦАМТО, 20 июня. Минобороны России полностью включилось в процесс производства беспилотников и наращивает их типоряд, сообщил "РИА Новости" помощник президента России Алексей Дюмин.

На вопрос, в достаточной ли мере налажено производство необходимых беспилотников, А.Дюмин ответил, что работа ведется.

"Очень важно, что она ведется по двум направлениям. Первое – Министерство обороны, которое полностью включилось в эту работу и наращивает виды беспилотных летательных аппаратов, эта тема стратегического значения. Ну и, конечно, те ребята Кулибины, которых выискивают, отбирают, и Народный фронт координирует эту работу, чтобы без бюрократии, без всяких барьеров выявить эти средства в ускоренном порядке, апробировать, убедиться в их эффективности и наладить серийное производство", – сказал А.Дюмин.

Как напоминает агентство, "Кулибин-клуб" Народного фронта занимается отбором, тестированием, поддержкой серийного производства лучших разработок отечественных инженеров.

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