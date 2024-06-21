Запад пока еще не пришел в упадок (Die Zeit, Германия)

Die Zeit: в ЕС и США растет влияние националистических сил

Запад еще не пришел в упадок, но серьезный риск сохраняется, пишет Die Zeit. Налицо не только угроза возвращения Трампа, но и шаткое положение Шольца, Макрона и Сунака. Кроме того, продолжает расти влияние националистических сил в ЕС и США.

Маттиас Насс

Европа и США в последнее время демонстрируют впечатляющую готовность и способность действовать. Государства продолжают поддерживать Украину. Однако один серьезный риск по-прежнему сохраняется.

Посреди непрекращающейся трагедии военных действий на прошлой неделе появился проблеск надежды для Украины. На целой серии конференций западные сторонники страны, подвергшейся демилитаризации, подтвердили свое обещание защищать и оборонять ее интересы. Украина не должна подчиняться "диктуемому миру" (Олаф Шольц).

В Берлине две тысячи представителей государственных структур и компаний пообещали помочь в восстановлении украинской экономики. На саммите G7 в Апулии семь ведущих демократических индустриальных стран пообещали Украине кредит в размере 50 миллиардов долларов. В кулуарах встречи Соединенные Штаты и Украина подписали соглашение о безопасности. "Путин не сможет нас переиграть", — заверил президент США Джо Байден.

Неделя завершилась "Конференцией мира" в Бюргенштоке в Швейцарии. Можно сколько угодно критиковать ее скудные итоги. Однако стоит отметить, что в ней приняло участие 101 государство. И международная конференция в целом — большой успех для Украины и принимающей стороны, Швейцарии. Встреча показала, насколько изолированной стала Россия. Когда-то присутствие Путина превращало встречи G7 в саммиты G8. Сегодня вместо Апулии у него есть только Пхеньян. По крайней мере, диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын все еще поддерживает Россию.

Из всех конференций одна, особенно важная для Украины, осталась незамеченной. Министры обороны стран НАТО решили в будущем координировать поставки оружия и обучение украинских солдат из Висбадена. Эта новая миссия, Nato Security Assistance and Training for Ukraine ("Содействие НАТО в безопасности и обучении Украины"), заменит предыдущую довольно неформальную ежемесячную встречу в формате "Рамштайн", возглавляемую США. Идея заключается в том, чтобы обеспечить непрерывность помощи после возможных выборов Трампа.

За последние несколько дней Запад продемонстрировал впечатляющую готовность и способность действовать. Это признают и страны Юга, которые были представлены на саммите G7 такими державами, как Индия и Бразилия. Совершаемые Путиным действия по-прежнему осуждаются во всем мире как вопиющее нарушение международного права. И даже если Запад можно обвинить в эгоцентризме и двойных стандартах во многих конфликтах, в этом страны Глобального Юга хорошо понимают, как отличить преступника от жертвы (настоящая позиция стран Глобального Юга ясно выразилась в их отказе подписывать коммюнике "мирного" саммита. — Прим. ИноСМИ).

Уродливый, но все еще ничтожный

Разговоры о якобы упадке Запада в очередной раз оказываются чепухой. Когда речь идет о решении основных проблем международной политики, государства Глобального Юга стремятся к сотрудничеству с Западом. Что удивительного в том, что из своих убеждений и здорового интереса они не хотят портить отношения с Россией и Китаем?

Не в последнюю очередь потому, что о стабильности на Западе не может быть и речи. Налицо не только угроза возвращения Дональда Трампа. На встрече G7 Джо Байден, Олаф Шольц и Эммануэль Макрон тоже сидели на очень шатких стульях. Риши Сунак находится на грани потери своего депутатского мандата в Великобритании. Действительно, в Апулии собралась отнюдь не группа гордых правителей.

И все может стать еще хуже. Влияние авторитарных, ксенофобских и националистических сил как в Европейском союзе, так и в Соединенных Штатах, скорее всего, будет продолжать расти. Мартин Вольф, обозреватель Financial Times, недавно написал: "Запад должен более щедро реагировать на проблемы развивающихся стран. Но прежде всего он должен выжить как сообщество либеральных демократий. Это моральная и практическая необходимость. Если авторитарный национализм разрушит его систему, то Запад проиграет битву".

Жалкая природа правого и левого популизма в нашей стране была продемонстрирована в Бундестаге в прошлый понедельник, когда АдГ и "Союз Сары Вагенкнехт" бойкотировали выступление Владимира Зеленского. К счастью, они ограничились только этим жестом. Неприятный на вид, но не имеющий большого значения. Что действительно имело значение в последние несколько дней, так это солидарность с Украиной. Большинство избирателей по-прежнему поддерживают эту политику. Это утешение. Не самое лучшее. Но хоть какое-то.

Комментарии читателей

Konrad L

"Это показало, насколько изолированной стала Россия". — Я впервые искренне рассмеялся на этом моменте. Спасибо за это!

Саммит БРИКС состоится в августе. В Казани, Россия. Там соберутся не только главы государств двух самых густонаселенных стран мира, но и группа, которая уже давно значительно сильнее в экономическом плане, чем G7. И список претендентов, желающих стать ее членами, постоянно растет.

Россия, конечно, тоже является членом ШОС. В этой организации мирно и конструктивно сотрудничает большое количество азиатских стран.

Россия постоянно приобретает новых друзей в Африке. Страны Латинской Америки также поддерживают хорошие отношения с Россией и в большинстве своем остались в стороне от событий в Швейцарии.

НАТО, вероятно, более изолирована.

Поэтому это тоже довольно неточно.

"В этой войне люди Глобального Юга очень хорошо знают, как отличить преступников от жертв".

У кого-нибудь есть доказательства того, что большинство стран Глобального Юга видят в России виновника? Я в этом сомневаюсь. И не только я: около года назад Майкл Туманн жаловался в этом пространстве, что люди в Африке следуют российскому нарративу (и считал, что европейцы должны объяснить им их ошибку — мне пришлось вспомнить о "Бремени белого человека", но лишь вскользь).

DarthFather

США сосредотачиваются на Китае и понемногу перекладывают бремя вооруженного конфликта на Европу. Украина поддерживается ровно настолько, чтобы не утонуть самим. То немногое, что мы можем использовать для самозащиты, если случится худшее, идет на Украину, оставляя саму Европу голой.

Мы вливаем бесконечные (по нашим меркам) финансовые ресурсы в конфликт, в то время как наш министр финансов призывает к экономии (особенно на социальных услугах, здравоохранении и так далее), что ввергает многих людей в Германии, которые и так испытывают трудности, в еще большие страдания. Тем временем правые на подъеме. Не видеть связи между этим и тем требует высокой степени слепоты.

The Ancient Astronomer

Автор, похоже, намеренно игнорирует то, что сейчас происходит в США. Народ там просто сыт по горло экспортом демократии и постоянными войнами. И прежде всего его финансированием. И это на протяжении более чем 20 лет.

Не стоит удивляться тому, что им это надоело.

Учитывая все проблемы, которые сейчас есть у США, плюс грядущий конфликт с Китаем, даже американцы не могут танцевать на десятках свадеб.

Если нет денег.

Jalella

Мне интересно посмотреть, сработает ли план Запада "уморить Россию голодом в этом вооруженном конфликте", буквально обескровив Украину. Потому что другой стратегии я не вижу.

Первое предложение Путина о переговорах было тут же отвергнуто — и не ох какой независимой Украиной, а вице-президентом НАТО; ой простите: вице-президентом США, конечно.

Они не хотят впутать Россию в настоящую войну, рискуя собственными жизнями, что было бы, пожалуй, честнее. Поэтому Украину бомбят, превращая в каменный век, а население убивают в окопной конфронтации, напоминающей Первую мировую войну. А после этого они, вероятно, дадут возможность своей собственной экономике получить несколько миллиардов прибыли от её восстановления.