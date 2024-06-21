Чего достиг Зеленский мирным саммитом без Путина? (Fox News, США)

Fox News: Украина не приблизит себя к миру с помощью саммита без участия России

"Мирным" саммитом без участия России Украина не приблизит себя к миру, пишет автор статьи для сайта Fox News. Владимир Путин уже заявил, что прекратит боевые действия, только если Украина откажется от амбиций вступить в НАТО и сдаст четыре присоединившиеся к России области.

Ребека Коффлер

Накануне швейцарской встречи российский лидер выступил с собственным мирным предложением

В "мирном" саммите по Украине, который прошел в минувшие выходные в Швейцарии, приняли участие около 100 стран, в основном западных. Конференция высокого уровня, организованная по просьбе правительства Киева, имела целью "совместное определение дорожной карты" мирного процесса на основе предложения Владимира Зеленского.

В конце мая российское правительство выразило готовность рассмотреть возможность заключения соглашения о прекращении огня путем переговоров с признанием нынешних линий фронта. В пятницу сам президент Владимир Путин заявил, что прекратит боевые действия, если Украина откажется от амбиций вступить в НАТО и сдаст четыре присоединившиеся к России области Донбасса. Возможен ли, наконец, мир между ними сейчас, когда крупнейший в Европе конфликт со времен Второй мировой войны идет уже третий год?

К сожалению, после изучения различных разведывательных признаков — расстановки сил и боевого потенциала воюющих сторон, стратегических амбиций их лидеров и намерений соответствующих союзников, — ответ почти наверняка будет отрицательным. И вот почему.

Ни одна из ключевых сторон конфликта — будь то Москва, Киев или Вашингтон — на достижение мирного урегулирования серьезно не настроены (Россия готова пойти на мирное урегулирование конфликта при реализации главного условия — полного вывода украинских военных с территории Луганской и Донецкой республик, Херсонской и Запорожской областей. — Прим. ИноСМИ). Их действия отражают противоположные намерения, а позиции относительно условий достижения мира представляются непримиримыми.

Путин, готовый к длительным боевым действиям, перевел российские армию и экономику на военные рельсы, чтобы удержать Украину, которую Москва рассматривает элементом своей многовековой стратегической буферной зоны, от вступления во враждебный альянс НАТО, созданный в противовес российскому предшественнику в лице СССР.

В четверг заместитель председателя Совета Безопасности России и предшественник Владимира Путина на посту президента Дмитрий Медведев призвал соотечественников мобилизовать усилия и "максимально навредить" западным странам в качестве возмездия за попытки США и НАТО установить контроль над государством, имеющим глубокие исторические, этнические и культурные связи с Россией.

"Вред во всем, в чем можно навредить. Вред их экономикам, их институтам и их правителям. Вред благополучию их граждан. Их уверенности в завтрашнем дне", — написал Медведев в своем официальном Telegram-канале с 1,3 миллиона подписчиков. Он выступил за нанесение ударов по важнейшей инфраструктуре США и Европы, включая энергетику, промышленность, транспорт, банковские и социальные услуги и так далее, с целью разжигания беспорядков. Он обосновал это как ответ на экономические санкции Запада.

Россия обладает огромным арсеналом кибероружия, четверть века отслеживает доступ к сетям США, а в последнее десятилетие усиливает проверку жизненно важных вражеских объектов на наличие уязвимостей.

С целью продолжения затяжной кампании по зачистке сил противника Путин одним из указов велел Министерству обороны увеличить численность вооруженных сил на 170 тысяч человек до максимального показателя в 1 320 000 военнослужащих, из которых 100 тысяч будут отправлены на передовую уже в ближайшем будущем. Также в 2024 году расходы на оборону увеличатся почти на 70% по сравнению с 2023 годом.

Вступив в пятый шестилетний срок, президент России произвел перестановки в своем кабинете, чтобы оптимизировать функционирование российской военной машины и обеспечить присутствие лоялистов на ключевых должностях. Для защиты российской экономики от западных санкций в продолжение процесса, начатого за семь лет до начала СВО, Путин, юрист и экономист по образованию, назначил новым министром обороны известного экономиста без военного опыта.

Чтобы удержать США и европейские страны от отправки войск на Украину, Путин сигнализирует о готовности России вступить в прямую динамическую войну с Западом. В четверг по его приказу прошли боевые учения российских ядерных сил, включая доставку макетов ядерных боеголовок в полевые пункты хранения и на военный аэродром.

В определенных сценариях для защиты и предотвращения угроз суверенным территориям военная доктрина и стратегия России предусматривают применение тактического ядерного оружия против западных целей. Москва считает присоединенный в 2014 году Крым и четыре области, недавно ставшие субъектами России, ее неотъемлемой частью. Будучи высокопоставленным сотрудником Разведывательного управления Министерства обороны, я участвовал в нескольких военных учениях, имитирующих американо-российский конфликт, и они подтвердили готовность Москвы применить ядерное оружие в определенных сценариях, если дело дойдет до прямого конфликта с США на периферии России в Евразии.

На поле боя Россия одерживает верх. 10 мая Путин открыл новый фронт, начав новое наступление в Харьковской области. Значительные успехи, достигнутые российскими войсками на фоне превосходства над Украиной в численности и вооружении, вызывают у Запада опасения, что Россия может прорвать нынешнюю линию фронта.

Путин, чей рейтинг одобрения составляет 82% по сравнению с 71% незадолго до начала конфликта с Украиной, настроен продолжать борьбу, представляющую жизненно важный интерес как для него лично, так и для России в целом.

Администрация Байдена, с самого начала потерпев полный провал в сдерживании Путина, продолжает вкладывать значительные средства в военное и экономическое ослабление России, пусть и ценой разрушения Украины. В результате серьезного изменения политики президент Байден недавно разрешил последней наносить удары вглубь территории России с использованием предоставленного США оружия, осознавая риски прямого военного конфликта с ядерной державой.

7 июня Пентагон объявил об очередном пакете обеспечения безопасности для Украины на 225 миллионов долларов с целью "удовлетворения наиболее неотложных потребностей на поле боя". Он включает "средства противовоздушной обороны; артиллерийские системы и боеприпасы; бронетехнику; противотанковое оружие". В четверг на саммите G7 в Италии президент Байден с коллегами согласовали план предоставления Украине кредита в размере 50 миллиардов долларов, используя прибыль от замороженных российских активов. В субботу вице-президент Камала Харрис, которая представляла Соединенные Штаты на "мирном" саммите, пообещала Украине безоговорочную поддержку и объявила о выделении помощи на 1,5 миллиарда долларов.

В пятницу министр обороны США Ллойд Остин заявил журналистам в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, что Путин "не в том положении, чтобы диктовать" Украине условия мира. В четверг Байден с Зеленским подписали соглашение о безопасности между своими странами сроком на 10 лет. Также Байден намерен объявить об очередном раунде экономических санкций в отношении России, которую на саммит по Украине не пригласили вовсе.

Между тем, НАТО готовится к потенциальной наземной войне с Россией, намечая "сухопутные коридоры" и разрабатывая планы быстрой переброски своих и союзных войск через Центральную Европу к линии фронта в случае полномасштабного конфликта. Ранее Североатлантический альянс согласился привести 300 тысяч военнослужащих в состояние полной боевой готовности для отправки на этот театр военных действий. Планы действий в особой обстановке предусматривают задействование пяти логистических пунктов в Италии, Турции, Греции, Нидерландах и Финляндии, которые сыграют решающую роль в переброске западных войск. Такое военное планирование не менее специфично, чем в период после окончания холодной войны.

Сама Украина не выказывает особого желания вести переговоры о мире, назвав условия Путина о прекращении огня "абсурдными". На закрытии мирного саммита Зеленский заявил, что начнет переговоры "хоть завтра", если Россия выведет войска с "наших территорий". Большинство украинцев продолжают поддерживать боевые действия, хотя поддержка Зеленского заметно снижается.

Однако Зеленский, которого как между молотом и наковальней зажало между желаниями киевской элиты и стратегическими амбициями Москвы и Вашингтона — двух принципиальных геополитических соперников, обладающих 90% мирового ядерного оружия, — не в состоянии руководить, когда дело доходит до мирного урегулирования. Зеленский, популярность которого снизилась с 90% после начало российской спецоперации до 62% в конце прошлого года, весь свой президентский срок делал ставку на сближение Украины с Западом, отказ от отношений с Москвой, вступление в НАТО и победу над Россией.

При планировании военных операций и принятии решений бывший актер, ставший главнокомандующим, не учел колоссальную разницу между боевым и экономическим потенциалом России и Украины, когда поставил перед собой крайне нереалистичную цель одолеть соседа. Маловероятно, что Зеленский от нее откажется и рискнет статусом международного героя, уступив победу Путину.