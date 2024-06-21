В России представили комплекс дальнего радиотехнического мониторинга

На "Флоте-2024" представили комплекс дальнего радиотехнического мониторинга

КРОНШТАДТ, 20 июн - РИА Новости. Экспортную версию автоматизированного комплекса дальнего радиотехнического мониторинга ЧВА-001-04РП-Э, превосходящего по своим характеристикам зарубежные аналоги, представили на Международном военно-морском салоне "Флот-2024".

Макет антенны и автоматизированное рабочее место оператора комплекса ЧВА-001-04РП-Э демонстрируются на стенде холдинга "Росэлектроника" на МВМС.

"По сравнению с аналогичными зарубежными комплексами наша разработка обладает значительными преимуществами. У нее более широкий частотный диапазон работы, меньшие требования по размещению антенных устройств, меньшие массогабаритные характеристики и существенно ниже стоимость", - рассказал РИА Новости представитель предприятия-разработчика изделия НИИ "Вектор" (входит в холдинг "Росэлектроника" "Ростеха") на полях "Флота-2024".

Комплекс отличается компактностью, потребляет мало энергии, может быть размещен на любом наземном или морском носителе.

"При необходимости оперативного перебазирования силами обслуживающего аппаратуру персонала оборудование может быть демонтировано и смонтировано на новом объекте всего за шесть часов", - добавили в НИИ "Вектор".

Выставка проходит в конгрессно-выставочном центре на территории кластера "Остров фортов" в период с 19 по 23 июня. РИА Новости является официальным информационным партнером салона.