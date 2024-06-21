На МВМС показали БПЛА с дронопортом, способный работать автономно 24/7

Исполнительный директор научно-производственного предприятия "Радар ммс" Иван Анцев сообщил, что аппарат полностью электрический, обеспечивает работу в течение двух часов в воздухе с целевой нагрузкой до 10 кг

КРОНШТАДТ, 20 июня. /ТАСС/. Беспилотный летательный аппарат вертолетного типа ВТ-30Е с автоматизированной док-станцией - дронопортом, обеспечивающей автономное выполнение задач 24/7, представили на Международном военно-морском салоне (МВМС) "Флот-2024" в Кронштадте. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор научно-производственного предприятия "Радар ммс" Иван Анцев.

"Аппарат полностью электрический, обеспечивает работу в течение двух часов в воздухе с целевой нагрузкой до 10 кг. Это полностью автоматическая система в составе с дронопортом. То есть, беспилотник может обеспечивать выполнение задач 24/7. На дронопорте размещаются два-три беспилотника, прогружаются задачи на неделю, и они в круглосуточном режиме выполняют, допустим, мониторинговые задачи. В этом уникальность этого продукта: не только беспилотник, но и наземная инфраструктура, которая обеспечивает в автоматическом режиме дозарядку, смену аппаратов", - заявил Анцев.

Дронопорт - полностью автоматизированная станция для БПЛА для регулярного мониторинга объектов. Станция самостоятельно выполняет задания по заранее заложенной программе. Как сообщили в "Радар ммс", дронопорт способен обеспечивать круглосуточный доступ к труднодоступным и опасным районам. Система может применяться для мониторинга городской среды, охраны периметра объектов, мониторинга ЛЭП, в строительстве, а также горнодобывающем секторе.

МВМС "Флот" проходит в 12-й раз и 2-й раз - на новой для салона площадке: в Музее военно-морской славы и конгрессно-выставочном центре на территории туристско-рекреационного кластера "Остров фортов" в Кронштадте. Сроки проведения МВМС - 19-23 июня.

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