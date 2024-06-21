Войти
РИА Новости

В России создали уникальный модульный комплекс для контроля за радиацией

225
0
0
Комплекс радиационного контроля за пределами убежищ "Периметр"
Комплекс радиационного контроля за пределами убежищ "Периметр".
Источник изображения: © Фото : ВНИИ ГОЧС

Ученые ВНИИ ГОЧС создали комплекс радиационного контроля за пределами убежищ

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) и научно-производственная фирма "ИНКРАМ" создали уникальный модульный комплекс, способный осуществлять в автоматическом режиме контроль за радиацией и опасными химическими веществами по внешнему периметру убежищ гражданской обороны, а также уничтожать вирусы и бактерии, поступающие в воздух защитных сооружений.

"Уникальность разработки в том, что это первая и единственная разработка в нашей стране, которая дает возможность комплексно автоматизированно вести контроль радиационной и химической обстановки снаружи, а также контролировать параметры обитаемости внутри защитных сооружений гражданской обороны. В большинстве случаев такие измерения сейчас проводятся вручную. В представленном комплексе все делается в автоматическом режиме. Его работа подчинена одной главной цели – обеспечить максимально безопасное пребывание укрываемых в защитном сооружении", - приводятся на сайте ВНИИ ГОЧС слова заместителя начальника института Игоря Сосунова.

Отмечается, что опытный образец "Периметра" изготовлен совместно ВНИИ ГОЧС и научно-производственной фирмой "ИНКРАМ". Комплекс состоит из блоков управления и сигнализации, контроля внешней воздушной среды и параметров обитаемости, а также биологической защиты и электропитания. "Периметр" достаточно компактный, свободно размещается в небольшом помещении, поэтому изначально предусматривался для убежищ модульного типа "Куб". Комплекс способен работать в широком температурном режиме: от минус 40 до плюс 45 градусов.

Подчеркивается, что аппаратура комплекса позволяет определять наличие и концентрацию в воздухе опасных химических веществ, в том числе аммиака, хлора, цианистого водорода, окиси углерода, горючих газов и диоксида азота, а также уровень гамма-излучения радиоактивных веществ. На основе анализа этих параметров блок управления и сигнализации автоматически выдает дежурному по убежищу рекомендации по использованию необходимого режима вентиляции: одного из трех, которые предусмотрены в защитном сооружении.

"Дополнительная особенность комплекса в том, что разработанный по запросу МЧС блок контроля параметров обитаемости в автоматическом режиме контролирует состояние параметров жизнеобеспечения внутри защитного сооружения: концентрацию кислорода, углекислого газа, пыли, следит за влажностью и температурой. В работе комплекса используется только отечественное оборудование нашего собственного производства", - отметил главный конструктор "ИНКРАМ" Александр Комиссаров.

Еще одна уникальность комплекса "Периметр" – блок биологической защиты, который способен уничтожать вирусы и бактерии, поступающие в воздух убежищ. За 30 минут работы он уничтожает имеющиеся в воздухе, например, вирусы гриппа и ковида с эффективностью почти в 100%. После этого блок поддерживает необходимую среду, препятствующую их размножению. За два часа работы устройства общее число микробов на поверхности снижается от 4 до 8 раз.

"Мы отмечаем уникальность этого комплекса для обеспечения безопасности не только защитных сооружений, но и для критически важных объектов, административных зданий. В перспективе при успешно пройденных испытаниях его можно будет рекомендовать для использования в подразделениях министерства", – заключил Сосунов.

Ранее сообщалось, что в России для защиты населения от воздействия всех видов современного оружия, в том числе ядерного, с учетом опыта проведения спецоперации могут появиться мобильные убежища модульного типа. Подчеркивалось, что возведение убежищ с применением полносборных конструкций является новым способом укрытия населения.

По оценке ученых ВНИИ ГОЧС, мобильные убежища модульного типа "КУБ-М" в течение 48 часов обеспечивают защиту от воздушной ударной волны и светового излучения ядерного взрыва; проникающей радиации и радиоактивного загрязнения местности; фугасного и осколочного действия обычных средств поражения; падения обломков строительных конструкций, а также опасных химических веществ и пожаров.

Производство, транспортировка и установка "КУБ-М" более чем в два раза дешевле строительства стационарного защитного сооружения, а срок его изготовления и монтажа не превышает трех месяцев. Эти и другие особенности изделия могут значительно снизить финансовые издержки от возведения и эксплуатации стационарных защитных сооружений гражданской обороны.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
МЧС
Проекты
Ядерный щит
ЯО
Похожие новости
19.05.2009
"Комплексная безопасность-2009" – безопасность в интересах государства и личности
14.05.2009
В выставке "Комплексная безопасность - 2009" примут участие 352 российские и зарубежные организации
20.01.2009
«Комплексная безопасность» стремится к успеху
15.05.2008
В Москве открывается новое оружейное шоу
13.05.2008
Российские силовые ведомства представят новейшие разработки на первом международном салоне в Москве
12.05.2008
Силовые ведомства представят новейшие разработки на выставке в Москве
07.12.2006
ГЛОНАСС - НАШ ОТВЕТ GPS КОСМИЧЕСКИЕ НАВИГАЦИОННЫЕ УСЛУГИ СТАНУТ ДОСТУПНЫ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.06 04:59
  • 2010
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 21.06 00:12
  • 57
"Алмаз-Антей" разработал дрон-конвертоплан "Настасья" для ретрансляции сигнала
  • 20.06 22:25
  • 26
Возможный выход Армении не скажется на ОДКБ, заявили в Госдуме
  • 20.06 22:21
  • 2
Американский конгрессмен о соглашении РФ и КНДР: Россия получит неограниченный запас снарядов и ракет, который Северная Корея накапливала 70 лет
  • 20.06 18:46
  • 124
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 20.06 18:28
  • 12
МС-21 готовится к первому полету
  • 20.06 16:35
  • 0
Гиена Европы продолжает проводить мероприятия скрытой мобилизации
  • 20.06 15:33
  • 2
Россия в Арктике создаст системы ПВО и береговые комплексы
  • 20.06 13:53
  • 0
«Почему «непризедент» Дуда громче всех кричал на Швейцарском саммите»
  • 20.06 13:35
  • 2
Перспективы Уральского завода гражданской авиации
  • 20.06 10:05
  • 1
ВКС России получили новые истребители-бомбардировщики Су-34: насколько мощным окажется производственный скачок? (Military Watch Magazine, США)
  • 20.06 10:03
  • 303
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 20.06 09:44
  • 1
«Аэрофлот» нацелился на получение только самолетов МС-21
  • 20.06 01:59
  • 1
Польский "Титаник" отправляется в рейс! (Myśl Polska, Польша)
  • 19.06 23:40
  • 503
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС