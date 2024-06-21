В "Радар ммс" заявили, что беспилотный вертолет ВТ-30Е может засекать безэкипажные катера

Исполнительный директор научно-производственного предприятия Иван Анцев отметил, что ВТ-30Е, в частности, применяется для формирования трехмерной модели местности

КРОНШТАДТ, 20 июня. /ТАСС/. Беспилотный летательный аппарат вертолетного типа ВТ-30Е может применяться для отслеживания морских безэкипажных катеров в заданной акватории. Об этом ТАСС заявил исполнительный директор научно-производственного предприятия "Радар ммс" Иван Анцев на Международном военно-морском салоне (МВМС) "Флот-2024".

"В морском варианте аппарат выполняет мониторинговые задачи. Задается акватория и эту акваторию аппарат мониторит с точки зрения наличия или появления новых судов, какого-то нестандартного поведения судов, а также появления в этой акватории морских безэкипажных катеров. Мониторинг производится в круглосуточном режиме. На него ставится целевая нагрузка в виде радиолокационного средства, оптического средства и благодаря этому он всесуточно, всепогодно может обеспечивать мониторинговую задачу", - рассказал Анцев.

По его словам, ВТ-30Е, в частности, применяется для формирования трехмерной модели местности. "В сухопутном варианте мы создали этот комплекс для "Камаза". Аппарат формирует трехмерную модель местности. Допустим, роботизированным средством разрабатывается карьер. И в реальном режиме времени нужно передавать изменяемую модель местности. Аппарат постоянно снимает картографический рельеф местности и передает на беспилотный "Камаз", который осуществляет разработку", - отметил Анцев.

Максимальная масса аппаратуры целевой нагрузки ВТ-30Е - 7 кг. Скорость развертывания системы - 10-15 минут в зависимости от времени года и качества взлетно-посадочной площадки. Также аппарат может применяться для ледовой разведки, экологического контроля, поисково-спасательных работ, доставки грузов.

МВМС "Флот" проходит в 12-й раз и 2-й раз - на новой для салона площадке: в Музее военно-морской славы и конгрессно-выставочном центре на территории туристско-рекреационного кластера "Остров фортов" в Кронштадте. Сроки проведения МВМС - 19-23 июня. ТАСС - стратегический медиапартнер МВМС "Флот-2024".