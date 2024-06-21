Иран планирует активно наращивать производство обогащенного урана - СМИ

Вашингтон. 19 июня. ИНТЕРФАКС - Иран может вскоре в три раза увеличить производство обогащенного урана на объекте в Фордо, что даст Тегерану возможности для быстрого создания ядерного арсенала, сообщает The Washington Post со ссылкой на конфиденциальные документы.

"Согласно секретным документам и анализу экспертов по вооружениям, производство обогащенного урана на самом защищенном ядерном объекте Ирана может вскоре утроиться, и это даст Тегерану новые возможности для быстрого создания ядерного арсенала, если он этого захочет", - информирует газета.

В материале уточняется, что речь идет о задействовании сотен новых центрифуг.

Согласно техническому анализу, который попал в распоряжение The Washington Post, расширение деятельности на одном лишь объекте в Фордо позволит Ирану ежемесячно накапливать ядерное топливо для создания нескольких бомб.

По данным газеты, Иран имеет в запасах около 136 кг высокообогащенного урана, с помощью которого за несколько недель или даже дней можно произвести атомные заряды.

"Считается, что Иран также накопил большую часть технических знаний и возможностей для создания простого ядерного устройства, хотя, по мнению представителей разведки и экспертов по вооружениям, вероятно, потребуется еще два года, чтобы создать ядерную боеголовку, которую можно было бы установить на ракету", - отмечает The Washington Post.

Ранее в госдепе США заявили, что Вашингтон ответит в случае, если Иран осуществит планы по масштабному увеличению производства обогащенного урана.