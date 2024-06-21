США будут поддерживать Киев до начала переговоров с РФ

В Белом доме выразили уверенность в том, что Владимир Зеленский хотел бы прекращения военных действий, "но на условиях, обеспечивающих суверенитет и целостность Украины"

ВАШИНГТОН, 19 июня. /ТАСС/. Вашингтонская администрация намерена оказывать поддержку Украине до возможного начала переговоров между Москвой и Киевом. Такую позицию изложил на онлайн-брифинге для журналистов старший директор по делам Европы в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Майкл Карпентер.

Он выразил уверенность в том, что президент Украины Владимир Зеленский хотел бы прекращения военных действий, "но на условиях, обеспечивающих суверенитет и целостность Украины". "И этому была посвящена встреча в Швейцарии - созданию основы для прочного и справедливого мира. США поддержали коммюнике, которое было принято по итогам саммита в Швейцарии. И в конечном счете мы будем поддерживать Украину, пока они не решат, что, по их мнению, пришло время переговоров с Россией. Как мы всегда говорили, наш девиз следующий: "Ничего об Украине без Украины". И мы продолжаем придерживаться этого", - добавил Карпентер. Он не уточнил, означают ли его слова, что после потенциального начала переговоров между Россией и Украины США могут сократить поддержку Киева.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан 15 июня выразил уверенность в том, что украинские власти будут настроены на переговоры с Россией о мирном урегулировании, если добьются наилучшего положения с точки зрения ситуации на поле боя. 13 июня президент США Джо Байден подписал с украинским лидером на полях саммита Группы семи в Италии соглашение по безопасности между Вашингтоном и Киевом сроком на 10 лет.

Президент России Владимир Путин ранее выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию украинского конфликта, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков позднее отметил, что западные страны наверняка будут рассматривать инициативы российского лидера. "Наверняка рассматривать они будут", - сказал представитель Кремля и напомнил: "То, что говорят американцы, то, что говорят некоторые особо ястребоподобные европейцы, - это понятно. Им нужно дальше воевать с Россией руками украинцев и до последнего украинца".