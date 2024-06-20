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Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Начальник белорусского Генштаба намекает

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Начальник белорусского Генштаба намекает
Начальник белорусского Генштаба намекает.
Источник изображения: belvpo.com

На прошедшей неделе одной из главных тем в информационном пространстве Беларуси было участие подразделений белорусских вооруженных сил во втором этапе учений с нестратегическими ядерными силами Российской Федерации. Как ранее отмечали представители обоих военных ведомств, это делается в развитие тех договорённостей, которые были достигнуты между Россией и Беларусью.

Следует заметить, что помимо неукоснительного выполнения обеими сторонами всех упомянутых договорённостей, процесс отличался ещё и высоким уровнем слаженности действий. На данный аспект в ходе мероприятий указал начальник Генерального штаба – первый заместитель Министра обороны Республики Беларусь генерал-майор Павел Муравейко. «Все организационные и технические моменты отрабатываются в чётком взаимодействии с нашими российскими коллегами и совместно с ними. Оперативно-тактические комплексы «Искандер» выдвинулись в назначенные позиционные районы, получили специальные боеприпасы, пристыковали их к боевым частям и заняли стартовые позиции, заступив на боевое дежурство по назначенным целям. Аналогичное мероприятие выполнила и наша авиация».

Очевидно, что не ради красного словца начальник белорусского Генштаба отметил высокую слаженность действий белорусских и российских расчётов и экипажей. В последнее время, к сожалению, все новости о ядерном оружии, которые всё чаще муссируются в евроатлантическом информационном пространстве, свидетельствуют о дальнейшем нарастании международной напряженности. При этом необходимо в очередной раз отметить, что не Россия и Беларусь являются её инициаторами. Их действия – всего лишь ответ на искусственное нагнетание обстановки.

Например, после завершения крупнейших со времён окончания холодной войны учений НАТО «Steadfast Defender 2024» не все войска, участвовавшие в них, вернулись домой. В соседней с Союзным государством Литве остались немецкие бронетанковые части, которые усилят и без того немалую группировку иностранных войск на территории небольшой прибалтийской страны. Параллельно с этим можно видеть, как Польша выдвигает войска к восточной границе. Предлогом для подобных действий служит «очередная волна миграционного кризиса», в которой поляки, конечно же, обвиняют как Беларусь, так и Россию.

Примечательно, что руководство ЕС в целом спокойно относится к ситуации на белорусско-польской границе, в то время как в Варшаве заявляют о «новой волне провокаций». Закономерно, что в Брюсселе, где основываются на данных официальной статистики, возникают вопросы, какие там могут быть провокации, где факты?

Со своей стороны, в Минске считают, что Польше достаточно начать нормально охранять границу. То есть, установить контакты с белорусскими пограничниками и тогда не будет этой «волны беженцев». Но в Варшаве специально усугубляют кризисную ситуацию, закрывая пограничные переходы, выдвигая туда военные части, в том числе и бронетанковые, выполняя демонстративные полёты самолетов. Таким образом, и создаётся эскалация напряжённости.

Возвращаясь к договорённостям между военными ведомствами России и Беларуси, а также к словам генерала Муравейко о высоким уровне взаимодействия военнослужащих союзных армий, следует сказать, что это, в первую очередь, тема о выполнении союзнических обязательств в рамках надгосударственного формирования. В данном случае – о реализации их вооружёнными силами Республики Беларусь, так как речь идёт о западном направлении, то есть её зоне ответственности.

Иными словами, белорусские вооружённые силы в ответ на полномасштабную агрессию против Союзного государства с западного направления готовы по согласованию с Россией нанести по противнику удар нестратегическими ядерными боеприпасами, который будет неприемлем для него по своему ущербу. Действительно готовы – как раз об этом говорил начальник белорусского Генштаба.

Не забывает Беларусь и про свои обязательства в рамках ОДКБ, в отличие от Еревана. Так, в период с 12 по 14 июня во вторых штабных переговорах, которые прошли в Кыргызстане в целях организации и проведения учений ОДКБ, приняли участие не только представители военного ведомства, но и сотрудники других заинтересованных министерств и ведомств Республики Беларусь. На переговорах обсудили организацию и проведение командно-штабных учений с Коллективными силами оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ «Взаимодействие-2024», специальных учений с силами и средствами разведки «Поиск-2024» и с силами и средствами материально-технического обеспечения войск (Коллективных сил) ОДКБ «Эшелон-2024».

Активное участие в переговорах белорусских представителей обусловлено ещё и тем, что аналогичные учения проводились на территории Беларуси в конце августа-начале сентября прошлого года. На церемонии завершения тех мероприятий начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров, выступая перед участниками учений, от имени многонационального воинского контингента поблагодарил руководство Минобороны и Генштаба Республики Беларусь, руководство Брестской области и города Бреста за высокий уровень организации и обеспечения учений, гостеприимство и радушный приём.

Так что, белорусы обосновано могут предлагать свой богатый опыт в проведении подобных мероприятий. Но дело даже не в этом, а в серьёзном отношении военно-политического руководства Республики Беларусь к ОДКБ.

В Минске рассматривают Организацию, как гарант безопасности в регионе. При этом основным путём повышения её эффективности считают конструктивную работу и сплочённость членов ОДКБ. Кроме того, прекрасно помня казахстанские события января 2022 года, белорусское военно-политическое руководство убеждено в том, что фундаментом Организации является готовность каждого участника выполнить свои союзнические обязательства. Беларусь к этому готова и данный факт уже доказала.

Владимир Вуячич

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