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РИА Новости

СМИ: НАСА, возможно, придется спасать экипаж Starliner с МКС

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Ракета-носитель Atlas V стартует с кораблем Starliner компании Boeing во Флориде
Ракета-носитель Atlas V стартует с кораблем Starliner компании Boeing во Флориде.
Источник изображения: © AP Photo / John Raoux

DM: экипаж Starliner, возможно, придется спасать с МКС из-за поломок на корабле

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. НАСА, возможно, придется начать операцию по спасению экипажа космического корабля Starliner, пишет британская газета Daily Mail.

По данным издания, через несколько часов после отделения от ракеты-носителя НАСА обнаружило, что в капсуле возникли утечки гелия, еще одна была выявлена после стыковки 6 июня, а последняя — 10 июня. Помимо этого, во время полета Starliner отказали четыре двигателя. Как отмечает издание, эксперты опасаются, что экипаж Starliner может застрять на МКС до тех пор, пока не будет отправлена спасательная операция.

"Эксперты говорят, что НАСА может быть вынуждено начать спасательную операцию, что станет крайне неприятным ударом для компании Boeing, которая столкнулась со множеством проблем, связанных с ее коммерческими самолетами", — пишет издание.

Профессор из университета Южной Калифорнии Майк Грунтман заявил газете, что очень жаль, что Starliner после длительной задержки с вылетом продолжает сталкиваться с проблемами.

"На протяжении десятилетий Boeing была одной из самых уважаемых аэрокосмических и оборонных компаний. Это настоящая национальная трагедия", — отметил Грунтман.

Ранее НАСА сообщило, что космический корабль Starliner с экипажем из двух человек покинет МКС не раньше 22 июня. В рамках тестового полета Starliner должен был оставаться на МКС около недели, после чего вернуться на Землю с экипажем для завершения испытания. Впрочем, НАСА предупреждало, что в случае необходимости срок пребывания корабля на орбите может быть увеличен. Дополнительное время необходимо для "завершения процедур по подготовке отстыковки", отметили в НАСА и добавили, что "корабль готов к экстренной эвакуации в случае необходимости".

Созданный компанией Boeing космический корабль Starliner отправился в первый пилотируемый полет 5 июня с астронавтами НАСА Бэрри Уилмором и Сунитой Уильямс. Спустя примерно 26 часов он прибыл на МКС.

В последнее время неоднократно сообщалось о технических проблемах с самолетами Boeing. Например, пользоваться запасной машиной после обнаружения неисправности на президентском 737 пришлось польскому лидеру Анджею Дуде по возвращении из США. Также телеканал ABC News сообщал, что самолет Boeing 737-800 авиакомпании Southwest Airlines рейса Денвер-Хьюстон совершил экстренную посадку в США из-за срыва обшивки одного из двигателей.

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Страны
США
Компании
Boeing
NASA
Проекты
МКС
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