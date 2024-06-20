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«Ростех» оценил работу 2С3М «Акация» в зоне СВО

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Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости.

«Ростех»: САУ 2С3М «Акация» эффективно работают в зоне СВО

Самоходные артиллерийские установки (САУ) 2С3М «Акация» эффективно работают в зоне специальной военной операции (СВО), успешно уничтожая технику и живую силу противника. С такой оценкой техники собственного производства в Telegram выступила госкорпорация «Ростех», комментируя видео Минобороны России.

Для нанесения САУ точного удара по цели используются разведывательные данные, получаемые с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). «Машина обладает высокой мобильностью и проходимостью. Это особенно актуально во время весенней распутицы и в районах с мягким грунтом, там, где тяжелые или колесные машины могут увязнуть в грязи и стать легкой добычей для огневых средств противника», — заявили в госкорпорации.

В апреле «Ростех» сообщил, что госкорпорация поставила Вооруженным силам (ВС) России новую партию САУ 2С19М1 «Мста-С» и 2С3М «Акация». Тогда же командир новой самоходной гаубицы с позывным Фанат подтвердил РИА Новости, что артиллеристы ВС России на запорожском направлении получили модернизированные САУ 2С19М1 «Мста-С».

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Страны
Россия
Продукция
2С3 Акация
Мста-С
Компании
Минoбороны РФ
Ростех
Проекты
БПЛА
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