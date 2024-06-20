Шлем за $400 000 сделает истребитель F-35 прозрачным для пилота

Шлем

Спустя десятилетие разработок компания Collins Aerospace представила третье поколение шлема для пилотов истребителя F-35. Он получил название «Genesis III» или HMDS Gen 3 и стоит $400 000. Но авторы разработки утверждают, что цена оправдана, так как такой шлем в буквальном смысле делает самолет прозрачным для пилота – его обзор ничего не ограничивает.

На внешней поверхности F-35 установлены шесть камер, которые передают на шлем изображения со всех сторон. Тем самым пилот видит объединенную цифровую визуализацию всего пространства вокруг на 360 градусов. При желании прозрачными можно сделать и элементы управления, увидеть пространство под собой вплоть до земли. Отсутствие ограничений в обзоре позволяет использовать дополненную реальность для выведения полезной информации.

Шлем

Также на фюзеляже расположены инфракрасные камеры, что дает возможность видеть в полной темноте. Но область обзора ограничена — всего 30 на 40 градусов. Встроенная система наведения шлема позволяет отмечать любые объекты в небе и на земле просто движением глаз. Шлем выдерживает перегрузки при катапультировании на скорости до 1000 км/ч. Существенный минус HMDS Gen 3 в том, что это сугубо штучное изделие. Требуется сделать 3D-сканирование головы конкретного пилота для получения лекал, по которым вырезается индивидуальная внутренняя подкладка. Очень тщательно измеряется расстояние между глазами и от глаз до визора, чтобы обеспечить правильный вывод изображения. Внутри тяжелого (2,3 кг) шлема очень много сложной аппаратуры и крайне важно, чтобы он идеально прилегал к голове. После изготовления шлема пилот становится его «заложником» — он не может поменять прическу, его лицо не должно пострадать от драки или болезней, даже растолстеть нельзя. Каждые 120 дней проводится проверка соответствия головы и шлема, иначе нельзя гарантировать надежную работу систем визуализации.

Александр Мартыненко