Войти
Техкульт

Шлем за $400 000 сделает истребитель F-35 прозрачным для пилота

242
0
0

Шлем

Спустя десятилетие разработок компания Collins Aerospace представила третье поколение шлема для пилотов истребителя F-35. Он получил название «Genesis III» или HMDS Gen 3 и стоит $400 000. Но авторы разработки утверждают, что цена оправдана, так как такой шлем в буквальном смысле делает самолет прозрачным для пилота – его обзор ничего не ограничивает.

На внешней поверхности F-35 установлены шесть камер, которые передают на шлем изображения со всех сторон. Тем самым пилот видит объединенную цифровую визуализацию всего пространства вокруг на 360 градусов. При желании прозрачными можно сделать и элементы управления, увидеть пространство под собой вплоть до земли. Отсутствие ограничений в обзоре позволяет использовать дополненную реальность для выведения полезной информации.

Шлем

Также на фюзеляже расположены инфракрасные камеры, что дает возможность видеть в полной темноте. Но область обзора ограничена — всего 30 на 40 градусов. Встроенная система наведения шлема позволяет отмечать любые объекты в небе и на земле просто движением глаз. Шлем выдерживает перегрузки при катапультировании на скорости до 1000 км/ч. Существенный минус HMDS Gen 3 в том, что это сугубо штучное изделие. Требуется сделать 3D-сканирование головы конкретного пилота для получения лекал, по которым вырезается индивидуальная внутренняя подкладка. Очень тщательно измеряется расстояние между глазами и от глаз до визора, чтобы обеспечить правильный вывод изображения. Внутри тяжелого (2,3 кг) шлема очень много сложной аппаратуры и крайне важно, чтобы он идеально прилегал к голове. После изготовления шлема пилот становится его «заложником» — он не может поменять прическу, его лицо не должно пострадать от драки или болезней, даже растолстеть нельзя. Каждые 120 дней проводится проверка соответствия головы и шлема, иначе нельзя гарантировать надежную работу систем визуализации.

Александр Мартыненко

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Продукция
F-35
Похожие новости
21.12.2006
Прогнозы по рынку военных самолетов на ближайшие 10 лет
21.12.2006
Истребитель F-35 "Лайтнинг-2" совершил первый полет
18.12.2006
Турция отложила сделку на покупку ударных вертолетов, но закупит 130 истребителей у США
15.12.2006
Турция взлетит на американских крыльях. Анкара отказывается от сотрудничества с Европой
07.11.2006
Первый истребитель F-35 может быть поставлен Турции в 2014 году
10.10.2006
Планы ВВС США по парку боевых самолетов на ближайшее будущее
04.10.2006
Известные летчики и ученые написали открытое письмо Путину
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.06 04:06
  • 1993
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 20.06 02:05
  • 1
Перспективы Уральского завода гражданской авиации
  • 20.06 01:59
  • 1
Польский "Титаник" отправляется в рейс! (Myśl Polska, Польша)
  • 20.06 01:44
  • 1
Американский конгрессмен о соглашении РФ и КНДР: Россия получит неограниченный запас снарядов и ракет, который Северная Корея накапливала 70 лет
  • 20.06 00:18
  • 56
"Алмаз-Антей" разработал дрон-конвертоплан "Настасья" для ретрансляции сигнала
  • 19.06 23:40
  • 503
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 19.06 21:39
  • 2
В США рассказали о лидерстве России в области БНТС
  • 19.06 20:56
  • 2
В МФТИ создали сверхлегкий аккумулятор для космического корабля
  • 19.06 16:53
  • 1
Путин едет с визитом в Северную Корею в решающий момент (CNN, США)
  • 19.06 16:40
  • 2
Возвращение Starliner с орбиты отложили до 26 июня
  • 19.06 16:37
  • 20
Возможный выход Армении не скажется на ОДКБ, заявили в Госдуме
  • 19.06 14:56
  • 0
Закулисная игра американской куклы
  • 19.06 14:38
  • 27
В зоне СВО стали применять новый УМПБ Д-30СН
  • 19.06 11:12
  • 2
Российские ВС применили по позициям ВСУ дрон-камикадзе «Герань-2», аналогичный иранским дронам Shahed-136
  • 19.06 08:49
  • 7
Битва за вторую «Вирджинию» была ожесточённой