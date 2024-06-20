В России разработали инновационное крыло для самолетов

В России создали инновационное крыло

Российские инженеры разработали инновационное крыло для самолетов, имеющее подвижную обшивку со специальным механизмом. Он позволяет несущей поверхности крыла изменять форму, не теряя гладкости. Применение такого крыла обеспечивает гибкое управлением режимами полета.

Как уточняется, инновационное крыло включает цепочку рычажных механизмов, которые соединены друг с другом, а для их связки с обшивкой используются специально разработанные спицы. Когда меняется геометрия одного из механизмов, остальные также изменяются, что обеспечивает изгиб крыла с необходимой кривизной. А так как сумма углов между звеньями цепи не изменяется, обшивка гнется без какого-либо сморщивания и растягивания.

В России создали инновационное крыло

По словам соавтора данной разработки Олега Дружинина, одного из инженеров ЦАГИ, такая конструкция фактически объединяет крыло с закрылками и элеронами, а разработанная геометрия позволяет эффективно размещать топливные баки, различные приводы, электропроводку и т.д. Более того, само крыло будет отличаться легкостью и прочностью.

Макс Антонов