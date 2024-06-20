Сергей Чемезов: Уже сегодня мы формируем заделы для постпобедного периода

Глава Госкорпорации Ростех и председатель Союза машиностроителей России Сергей Чемезов провел заседание Бюро Союза машиностроителей России и Лиги содействия оборонным предприятиям. В мероприятии также приняли участие первый вице-президент Cоюза, глава Лиги Владимир Гутенев, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, депутаты Госдумы, руководители крупных промышленных предприятий. Участники обсудили вопросы повышения эффективности деятельности организаций оборонно-промышленного комплекса, в частности нехватку кадров и низкую рентабельность предприятий.

По словам Сергея Чемезова, оборонно-промышленный комплекс, развитию которого уделяется большое внимание со стороны президента России, наряду с выполнением ГОЗ создает заделы в высокотехнологичных гражданских сферах для постпобедного периода. «Значение ОПК растет быстрыми темпами. Мы не только оснащаем всем необходимым наших бойцов в зоне СВО, но и активно участвуем в реализации важнейших гражданских проектов, способствуем достижению масштабных целей национального развития нашей страны», – подчеркнул он.

Значительную роль ОПК в развитии промышленности отметил и министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов: «По широкой номенклатуре комплектующих пришлось во многом заново выстраивать кооперационные связи на несколько уровней вглубь этой цепочки. Под эту задачу были вовлечены в работу около 850 предприятий, которые раньше вообще не взаимодействовали с «оборонкой». И если сейчас гражданские предприятия помогают оборонным исполнять заказ, то завтра ОПК станет мощной движущей силой для обретения технологического суверенитета и обретения технологического лидерства».

О работе экспертных площадок при Комитете Государственной думы по промышленности и торговле рассказал первый вице-президент Союза Владимир Гутенев. Их основная задача, подчеркнул он, состоит не только в трансформации законодательного поля, но и в обязательном правоприменении предложенных изменений.

«Механизмы формирования гособоронзаказа не дают производителям мотивацию к снижению издержек при производстве серийной продукции в рамках долгосрочных контрактов. Дополнительная прибыль могла бы идти на повышение зарплат, модернизацию производств, создание инновационных продуктов», – отметил он.

Владимир Гутенев добавил, что необходимые документы на имя заместителя руководителя Администрации Президента Максима Орешкина и председателя Правительства РФ Михаила Мишустина с предложениями по трансформации нормативно-правового поля уже подготовлены. Они направлены, в первую очередь, на установление укрупненного состава затрат, относимых на себестоимость продукции по ГОЗ; упрощение процедуры господдержки на выполнение НИР и НИОКР; установление повышенной рентабельности госконтрактов для организаций, создающих научно-технический задел для развития вооружения, военной и специальной техники.

Заместитель председателя Союза машиностроителей России, председатель ПАО «Промсвязьбанк» Петр Фрадков, в свою очередь, перечислил направления работы банковской сферы, которые будут способствовать развитию ОПК. По его словам, «масштабные проекты по импортозамещению критических технологий нельзя поместить в среднесрочные рамки, поэтому наш горизонт планирования должен составлять 10-15 лет. Это позволит предоставлять предприятиям «длинные» деньги для реализации их проектов». Таким источником, по мнению Петра Фрадкова, может стать облигационное финансирование. Таким образом, предприятиям ОПК необходимо содействие в выходе на фондовые рынки, а банкам – дополнительные инструменты для успешного запуска такого механизма.

Кроме того, одними из ключевых проблем для отрасли остаются кадровый голод и «гонка зарплат», поэтому в современных условиях банки должны взять на себя дополнительные функции и обязательства, чтобы активно участвовать в реализации программ развития и мотивации кадров для ОПК, уверен Петр Фрадков.

О том, какая работа ведется для ликвидации кадрового дефицита и подготовки высококвалифицированных инженеров, рассказал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Так, с 2022 года Минобрнауки России при поддержке Минпромторга России запустило проект «Передовые инженерные школы», в развитие которого к 50 уже созданным на базе вузов школам до 2030 года предстоит отобрать еще 50.

«Расширять сеть передовых инженерных школ мы будем вдумчиво, сохраняя качество и высокий статус проекта. Для этого важно следовать тем принципам, которые изначально закладывались, а с другой стороны, сделать так, чтобы передовые школы помогли в решении кадрового дефицита в тех отраслях, где регионы и предприятия испытывают наибольшую потребность», — сказал министр.

Напомним, Госкорпорация участвует в реализации федерального проекта «Передовые инженерные школы» с момента его запуска в 2022 году и в партнерстве с ведущими российскими вузами решает на базе ПИШ большой комплекс научно-практических задач: ведет перспективные исследования и НИОКР, вкладывает средства в материально-техническую базу вузов, разработку и реализацию программ дополнительного профобразования, исследовательскую деятельность.

Так, в настоящее время при участии Ростеха открыто 15 передовых инженерных школ в ведущих российских вузах, а запланированный объем инвестиций в проект только в этом году превысит 1 млрд рублей.