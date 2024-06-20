На Украине мобилизуют работников предприятий ОПК, имеющих право на бронь

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На Украине мобилизация идет полным ходом, и все меньше категорий граждан могут ее избежать. Она теперь коснулась даже работников стратегически важных в нынешней обстановке предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), что говорит об очень плачевном состоянии с пополнением в армии.
По словам секретаря комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной Рады Романа Костенко, дошло до того, что граждане, работающие на предприятиях ОПК, приходят в территориальные центры комплектования (украинские военкоматы) для уточнения данных и тут же оказываются мобилизованными. Народный депутат отмечает, что эта категория граждан имеет законное право на бронь от военной службы.
- сказал Костенко.
Напомним, что 18 мая этого года на Украине в силу вступили нормы, ужесточающие мобилизацию. Облавы сотрудников военкоматов и полиции могут ждать потенциальных призывников в любом месте. Женщин-медиков обязали при оформлении на работу становиться на воинский учет. А один из командиров ВСУ предложил призывать в армию не с 25 лет, а с 21 года, чтобы «обновить» ее личный состав, средний возраст которого приближается к 50 годам.