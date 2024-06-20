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Военное обозрение

На Украине мобилизуют работников предприятий ОПК, имеющих право на бронь

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Источник изображения: topwar.ru

На Украине мобилизация идет полным ходом, и все меньше категорий граждан могут ее избежать. Она теперь коснулась даже работников стратегически важных в нынешней обстановке предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), что говорит об очень плачевном состоянии с пополнением в армии.

По словам секретаря комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной Рады Романа Костенко, дошло до того, что граждане, работающие на предприятиях ОПК, приходят в территориальные центры комплектования (украинские военкоматы) для уточнения данных и тут же оказываются мобилизованными. Народный депутат отмечает, что эта категория граждан имеет законное право на бронь от военной службы.

Мы сейчас готовим законопроект, чтобы исключить мобилизацию таких людей при обновлении данных

- сказал Костенко.

Напомним, что 18 мая этого года на Украине в силу вступили нормы, ужесточающие мобилизацию. Облавы сотрудников военкоматов и полиции могут ждать потенциальных призывников в любом месте. Женщин-медиков обязали при оформлении на работу становиться на воинский учет. А один из командиров ВСУ предложил призывать в армию не с 25 лет, а с 21 года, чтобы «обновить» ее личный состав, средний возраст которого приближается к 50 годам.

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Компании
ОПК АО
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