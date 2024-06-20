В Совфеде прокомментировали договор о стратегическом партнерстве с КНДР

Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын делают заявление для СМИ по итогам российско-корейских переговоров в Пхеньяне.

Цеков: договор о стратегическом партнерстве упрочит позиции России и КНДР в мире

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости. Подписанный договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве упрочит позиции России и КНДР в мире, заявил РИА Новости член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.

Россия и КНДР по итогам российско-корейских переговоров в среду заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Свои подписи под документом поставили лидеры стран Владимир Путин и Ким Чен Ын. Российский лидер подчеркнул, что договор ляжет в основу отношений двух стран на долгие годы вперед и предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников.

"Это важный и нужный договор, который дает возможность обеим странам серьезно помогать друг другу. Он упрочит позиции двух стран на международной арене", - сказал Цеков РИА Новости.

По его словам, теперь страны НАТО призадумаются, прежде чем идти на новые провокации в отношении России и КНДР, которые в случае опасности для их суверенитета могут выступить единым фронтом.