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РИА Новости

В Совфеде прокомментировали договор о стратегическом партнерстве с КНДР

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Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын делают заявление для СМИ по итогам российско-корейских переговоров в Пхеньяне
Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын делают заявление для СМИ по итогам российско-корейских переговоров в Пхеньяне.
Источник изображения: © РИА Новости / Кристина Кормилицына

Цеков: договор о стратегическом партнерстве упрочит позиции России и КНДР в мире

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости. Подписанный договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве упрочит позиции России и КНДР в мире, заявил РИА Новости член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.

Россия и КНДР по итогам российско-корейских переговоров в среду заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Свои подписи под документом поставили лидеры стран Владимир Путин и Ким Чен Ын. Российский лидер подчеркнул, что договор ляжет в основу отношений двух стран на долгие годы вперед и предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников.

"Это важный и нужный договор, который дает возможность обеим странам серьезно помогать друг другу. Он упрочит позиции двух стран на международной арене", - сказал Цеков РИА Новости.

По его словам, теперь страны НАТО призадумаются, прежде чем идти на новые провокации в отношении России и КНДР, которые в случае опасности для их суверенитета могут выступить единым фронтом.

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Страны
КНДР
Россия
Персоны
Ким Чен Ын
Путин Владимир
Проекты
NATO
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