В Совфеде прокомментировали договор о стратегическом партнерстве с КНДР

Цеков: договор о стратегическом партнерстве упрочит позиции России и КНДР в мире
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости. Подписанный договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве упрочит позиции России и КНДР в мире, заявил РИА Новости член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.
Россия и КНДР по итогам российско-корейских переговоров в среду заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Свои подписи под документом поставили лидеры стран Владимир Путин и Ким Чен Ын. Российский лидер подчеркнул, что договор ляжет в основу отношений двух стран на долгие годы вперед и предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников.
По его словам, теперь страны НАТО призадумаются, прежде чем идти на новые провокации в отношении России и КНДР, которые в случае опасности для их суверенитета могут выступить единым фронтом.