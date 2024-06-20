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Военное обозрение

Опубликованы кадры с российскими безэкипажными катерами «Оркан», «ASV-1000» и «Визир»

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Источник изображения: topwar.ru

В сети опубликованы кадры, на которых можно увидеть новейшие российские безэкипажные катера (БЭК). В частности, на кадрах представлены БЭК "Оркан", "ASV-1000" и "Визир".

"Оркан" является самой компактной многоцелевой моделью и способен развивать скорость до 40 узлов при дальности не менее 500 километров и мореходности до трех баллов. "Визир" способен развивать скорость до 45 узлов (83,4 км/ч), при этом дальность его хода составляет до 434 километров. Кроме того, Рособоронэкспорт в рамках выставки "Флот-2024" представил надводный беспилотник "БЭК-1000", способный нести до одной тонны полезной нагрузки различного назначения.

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

Также сообщается, что в России разработали новый тепловизионный прицельный комплекс ЛПК-101 "Кречет", который позволит более эффективно противодействовать атакам морских безэкипажных катеров, а также поражать крупногабаритные ударные БПЛА противника типа "Баба Яга".

Этот прицельный комплекс изначально создавался для Черноморского флота для борьбы с безэкипажными катерами противника, однако впоследствии принято решение применять его и в сухопутных войсках для поражения вражеских БПЛА, поскольку "Кречет" способен четко различать тепловую сигнатуру дрона в небе и вести прицельный огонь даже во время движения.

Испытания нового прицельного комплекса проводились как на земле, так и в море. В частности, на земле "Кречет" был установлен на крупнокалиберный пулемет "Корд", а в море комплекс проходил испытания в связке с турелями, которые устанавливаются на кораблях и катерах. Испытания на море были проведены в приближенных к боевым условиях, когда огонь по дрейфующей мишени велся во время движения и в темное время суток.

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Страны
Россия
Продукция
ORKAN
Система наблюдения "Ратник"
Компании
РОЭ
Проекты
БПЛА
ЧФ
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