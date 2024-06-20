Главком: стратегическая АПЛ пятого поколения войдет в состав ВМФ в начале 2030-х

КРОНШТАДТ, 19 июн - РИА Новости. Стратегическая атомная подводная лодка пятого поколения может появиться в составе ВМФ РФ в начале 2030-х годов, сообщил журналистам главком ВМФ адмирал Александр Моисеев, отвечая на вопрос РИА Новости.

"В рамках существующих программ как раз и идет плановая смена поколений. Это касается и ракетных подводных крейсеров стратегического назначения и атомных подводных лодок пятого поколения. Конечно же, речь может идти о начале 2030-х годов. Сейчас формируется научно-технический задел для этого", - сказал главком. По его словам, жизненный путь любой боевой системы, в том числе и атомной подводной лодки исчисляется в 25-30 лет.

"Поэтому говоря сегодня о будущем, мы понимаем, что эти системы будут внедряться в ходе завершения цикла эксплуатации тех лодок, которые сейчас стоят на вооружении Военно-морского флота. Пауз в подводном кораблестроении не будет", - подчеркнул Моисеев.