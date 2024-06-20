Войти
ТАСС

Украина попросила НАТО пообещать ей членство после окончания боевых действий

221
0
0
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Источник изображения: © AP Photo / Efrem Lukatsky

По словам советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, Киев признает невозможность немедленного вступления в альянс

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Киев признает невозможность немедленного вступления в НАТО и рассчитывает на грядущем саммите альянса в Вашингтоне получить четкое приглашение о присоединении к нему по окончании боевых действий. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Сегодня - и это очевидно - мы не требуем членства. Мы предлагаем направить <...> четкое приглашение присоединиться к Североатлантическому альянсу после войны", - написал он в X (ранее Twitter).

Очередная встреча НАТО на высшем уровне пройдет в столице США 9-11 июля. Представители американской администрации неоднократно заявляли, что Киев не получит на вашингтонской встрече приглашение вступить в Североатлантический альянс.

11 июля 2023 года на саммите НАТО в Вильнюсе было принято итоговое заявление, в котором выражалась уверенность, что будущее Украины в альянсе, однако утверждалось, что приглашение присоединиться к НАТО может быть направлено Киеву, "когда союзники придут к согласию и будут выполнены [поставленные Киеву Западом] условия". Вероятных сроков приема при этом не называлось.

Перед саммитом в Вильнюсе из Киева звучали настойчивые заявления о желании получить приглашение к членству. Президент Украины Владимир Зеленский даже заявлял, что может отказаться от личного участия в этой встрече, если там не будет принято решение о приглашении Киева, однако затем он все же направился в Вильнюс.

В сентябре 2022 года Украина подала заявку на вступление в Североатлантический альянс в ускоренном порядке. В НАТО неоднократно подчеркивали, что присоединение к альянсу невозможно, пока Украина находится в состоянии конфликта. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Проекты
NATO
Похожие новости
11.01.2007
Срок эксплуатации ракет "Воевода" будет продлен
27.12.2006
Масорин: строительство ВМФ будет не только продолжено, но и расширится
21.12.2006
Запорожские богатыри для России. Предприятие "Мотор Сич" уже 90 лет работает на авиацию
11.12.2006
Киевские диалоги
11.12.2006
Флот военно-транспортных самолетов НАТО будет состоять из самолетов C-17 и A400M
14.11.2006
5 ведущих экспортеров оружия
18.10.2006
Большая противоракетная игра
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.06 04:06
  • 1993
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 20.06 02:05
  • 1
Перспективы Уральского завода гражданской авиации
  • 20.06 01:59
  • 1
Польский "Титаник" отправляется в рейс! (Myśl Polska, Польша)
  • 20.06 01:44
  • 1
Американский конгрессмен о соглашении РФ и КНДР: Россия получит неограниченный запас снарядов и ракет, который Северная Корея накапливала 70 лет
  • 20.06 00:18
  • 56
"Алмаз-Антей" разработал дрон-конвертоплан "Настасья" для ретрансляции сигнала
  • 19.06 23:40
  • 503
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 19.06 21:39
  • 2
В США рассказали о лидерстве России в области БНТС
  • 19.06 20:56
  • 2
В МФТИ создали сверхлегкий аккумулятор для космического корабля
  • 19.06 16:53
  • 1
Путин едет с визитом в Северную Корею в решающий момент (CNN, США)
  • 19.06 16:40
  • 2
Возвращение Starliner с орбиты отложили до 26 июня
  • 19.06 16:37
  • 20
Возможный выход Армении не скажется на ОДКБ, заявили в Госдуме
  • 19.06 14:56
  • 0
Закулисная игра американской куклы
  • 19.06 14:38
  • 27
В зоне СВО стали применять новый УМПБ Д-30СН
  • 19.06 11:12
  • 2
Российские ВС применили по позициям ВСУ дрон-камикадзе «Герань-2», аналогичный иранским дронам Shahed-136
  • 19.06 08:49
  • 7
Битва за вторую «Вирджинию» была ожесточённой