Украина попросила НАТО пообещать ей членство после окончания боевых действий

По словам советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, Киев признает невозможность немедленного вступления в альянс

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Киев признает невозможность немедленного вступления в НАТО и рассчитывает на грядущем саммите альянса в Вашингтоне получить четкое приглашение о присоединении к нему по окончании боевых действий. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Сегодня - и это очевидно - мы не требуем членства. Мы предлагаем направить <...> четкое приглашение присоединиться к Североатлантическому альянсу после войны", - написал он в X (ранее Twitter).

Очередная встреча НАТО на высшем уровне пройдет в столице США 9-11 июля. Представители американской администрации неоднократно заявляли, что Киев не получит на вашингтонской встрече приглашение вступить в Североатлантический альянс.

11 июля 2023 года на саммите НАТО в Вильнюсе было принято итоговое заявление, в котором выражалась уверенность, что будущее Украины в альянсе, однако утверждалось, что приглашение присоединиться к НАТО может быть направлено Киеву, "когда союзники придут к согласию и будут выполнены [поставленные Киеву Западом] условия". Вероятных сроков приема при этом не называлось.

Перед саммитом в Вильнюсе из Киева звучали настойчивые заявления о желании получить приглашение к членству. Президент Украины Владимир Зеленский даже заявлял, что может отказаться от личного участия в этой встрече, если там не будет принято решение о приглашении Киева, однако затем он все же направился в Вильнюс.

В сентябре 2022 года Украина подала заявку на вступление в Североатлантический альянс в ускоренном порядке. В НАТО неоднократно подчеркивали, что присоединение к альянсу невозможно, пока Украина находится в состоянии конфликта.