В Самарской области создали штаб по содействию беспрерывной работе предприятий ОПК

Также глава региона Вячеслав Федорищев обратил внимание на обеспечение бесперебойной работы общественного транспорта, следующего к предприятиям ОПК

САМАРА, 19 июня. /ТАСС/. Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев создал штаб по оказанию содействия региональным предприятиям ОПК по обеспечению их бесперебойной работы и провел его первое заседание. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Знаю, что такая работа [по поддержке предприятий ОПК] велась, мы ее будем усиливать. Приоритет: выполнение государственного оборонного заказа, что является стратегическим направлением деятельности всей страны и Самарской области", - сказал врио губернатора на заседании штаба.

Федорищев обозначил основные задачи, которые должен решить штаб. Первая - обеспечение притока высококвалифицированных специалистов на предприятия и расширение образовательных программ всех уровней. Для повышения качества подготовки по инженерным специальностям будет работать программа по повышению качества инженерного образования "Инженеры будущего". Одноименный Международный молодежный промышленный форум в 12-й раз пройдет в Туле с 23 июня по 3 июля, куда отправятся и молодые специалисты из Самары.

Также глава региона обратил внимание на обеспечение бесперебойной работы общественного транспорта, следующего к предприятиям ОПК, и развитие социальной инфраструктуры для обеспечения потребностей семей работников в образовании, медицине и другим. Он подчеркнул, что работа должна строиться с учетом их занятости на производстве в три смены.

Он отметил, что работа штаба станет регулярной, в ней будут участвовать руководители предприятий отрасли. Их предложения уже находят поддержку руководства региона. По инициативе руководителя ПАО "Кузнецов" Алексея Соболева, в регионе будут проводить еженедельные ярмарки возможностей для представителей малого и среднего предпринимательства, чтобы они могли стать поставщиками крупных компаний.

Накануне Вячеслав Федорищев принял участие в заседании бюро Союза машиностроителей России, члены которого поддержали решение врио губернатора стать куратором Самарского отделения Союза.