Главком ВМФ РФ адмирал Моисеев открыл МВМС "Флот-2024" в Кронштадте

Александр Моисеев выразил надежду на то, что участники салона смогут продемонстрировать инновационные разработки, новые конструкторские решения и передовые технологии оборонно-промышленного комплекса

КРОНШТАДТ, 19 июня. /ТАСС/. Главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Александр Моисеев официально открыл Международный военно-морской салон (МВМС) "Флот-2024" в Кронштадте, передает корреспондент ТАСС с места события.

"Международный военно-морской салон "Флот-2024" объявляю открытым", - сказал Моисеев на церемонии торжественного открытия салона.

Главком ВМФ выразил надежду на то, что участники салона смогут продемонстрировать инновационные разработки, новые конструкторские решения и передовые технологии оборонно-промышленного комплекса крупнейших компаний России и разных стран.

"Уверен, что на этой уникальной площадке собраны лучшие разработки лучших кораблестроителей, судостроителей, разработчиков и производителей вооружения, военной техники. Будет налажено взаимовыгодное сотрудничество и заключены необходимые контракты", - подчеркнул Моисеев.

В свою очередь, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил в ходе своего выступлении, что салон "Флот-2024" - это "ответ тем политикам, которые продолжают что-то бормотать об изолированности России. Это такой же ответ, как отряд боевых кораблей в западной Атлантике, в Средиземном море и во многих других районах Мирового океана".

Как отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, на салон прибыло очень много иностранных делегаций. "С Петербурга начиналось строительство Военно-морского флота России, который создавал Петр I, здесь закладывались первые промышленные предприятия и верфи. На сегодняшний день Петербург тоже принимает в этом активное участие. На его верфях строится большое количество кораблей и судов. В Санкт-Петербурге сосредоточены порядка 40% судостроительного потенциала страны", - сказал губернатор.

О МВМС "Флот-2024"

МВМС "Флот" проходит в 12-й раз и 2-й раз - на новой для салона площадке: в Музее военно-морской славы и конгрессно-выставочном центре на территории туристско-рекреационного кластера "Остров фортов" в Кронштадте. Сроки проведения МВМС - 19-23 июня.

ТАСС - стратегический медиапартнер МВМС "Флот-2024".