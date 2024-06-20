ОДК создала уникальные сплавы для морских двигателей будущего

Специалисты Объединённой двигателестроительной корпорации разработали два новых коррозионностойких жаропрочных сплава для производства лопаток морских газотурбинных двигателей. Уникальные материалы позволят создать более мощные и износостойкие силовые агрегаты для флота, заявил представитель ОДК в ходе Международного военно-морского салона "Флот-2024", который открылся в среду, 19 июня, в Кронштадте.

Как заявили в пресс-службе ОДК, эти уникальные материалы, созданные на рыбинском предприятии "ОДК-Сатурн", превосходят отечественные образцы по коррозионной стойкости и выдерживают температуры до 1000 °C.

Корозионностойкие сплавы ОДК

"В ходе физико-механических, химических и коррозионных исследований новые сплавы подтвердили заявленные характеристики. Они будут использованы для рабочих и сопловых лопаток турбин, работающих в сложных условиях, включая термическое воздействие и комплекс механических нагрузок. Новые материалы позволяют увеличить коэффициент полезного действия и мощность судового газотурбинного двигателя, что открывает путь к созданию перспективных морских силовых установок нового уровня", – сообщил заместитель генерального директора ОДК по продажам и сервису Алексей Нестеренко.

Необходимый пакет нормативно-технической документации уже разработан, а технологические процессы производства компонентов из новых материалов отработаны.

В рамках Международного военно-морского салона "Флот-2024" Объединённая двигателестроительная корпорация демонстрирует образцы современной газотурбинной техники морского применения – двигатели М90ФР и М70ФРУ.

МВМС "Флот-2024" проходит с 19 по 23 июня в Кронштадте в Конгрессно-выставочном центре в парке "Остров фортов". Mil.Press публикует новости выставки, обзоры новинок и анонсы мероприятий деловой программы в тематическом разделе "МВМС".