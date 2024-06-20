Войти
Известия.ru

Военный эксперт перечислил способы борьбы с морскими дронами

236
0
0
Источник изображения: Фото: TASS/ZUMA Press

Военный эксперт Леонков: с морскими дронами можно бороться с помощью РЭБ

Украинский конфликт стал первым, в рамках которого начали массово использовать морские дроны, это потребовало выработки новых способов борьбы с ними. Лучше всего работает комплекс мер: применение средств радиолокационной борьбы (РЭБ), перегруз оптических систем, а также уничтожение средствами поражения, рассказал военный эксперт Алексей Леонков в среду, 19 июня.

«Беспилотники управляются через спутники, и, каким бы ни был приемник, сигнал слабый. Значит, более сильным можно разорвать связку машины с оператором», — объяснил Леонков в беседе с Lenta.Ru.

Военный эксперт также рассказал, что дроны используют оптико-электронную систему наведения, на которую можно воздействовать, перегрузив ее с помощью лазера или света высокой яркости.

«И, наконец, средства поражения. Хорошо зарекомендовали себя стрелковые системы, позволяющие ликвидировать дрон еще на подходе к кораблю», — сказал Леонков, добавив, что надо понимать, где эти дроны начинают свой маршрут. Это может быть, например, борт какого-нибудь гражданского судна.

Ранее в этот день помощник президента России Алексей Дюмин сообщил, что России необходимы крепкие системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), однако важнее всего стремиться к наращиванию и усилению систем, передает RT. Дюмин также указал, что нынешнее боевое поле и вызовы, с которыми военные ВС РФ сталкиваются там, являются катализатором изобретений и изменений.

Накануне военнослужащие ВС РФ рассказали о работе средств РЭБ в зоне СВО. Командир подразделения бригады морской пехоты с позывным Минер рассказал, что станция радиоэлектронной борьбы может работать как стационарно, так и передвигаясь.


17 июня глава неправительственной организации «Украинский центр безопасности и сотрудничества» Сергей Кузан заявил, что украинские беспилотные дроны уязвимы перед российскими системами РЭБ. Он также отметил, что украинские подразделения очень мало насыщены беспилотными системами.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
27.01.2010
О состоянии и перспективах отечественного ОПК
19.01.2010
А.Федоров: "Для ОАК 2009 г был очень непростым"
31.08.2009
МАКС-2009: большие надежды на фоне нерешенных проблем
27.08.2009
Реализованные возможности
21.08.2009
МАКС-2009: второй день работы - максимум сделок
28.08.2008
Военная тайна. Оборонные расходы растут, а обороноспособность страны падает
13.08.2008
Кто на новенького?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.06 04:06
  • 1993
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 20.06 02:05
  • 1
Перспективы Уральского завода гражданской авиации
  • 20.06 01:59
  • 1
Польский "Титаник" отправляется в рейс! (Myśl Polska, Польша)
  • 20.06 01:44
  • 1
Американский конгрессмен о соглашении РФ и КНДР: Россия получит неограниченный запас снарядов и ракет, который Северная Корея накапливала 70 лет
  • 20.06 00:18
  • 56
"Алмаз-Антей" разработал дрон-конвертоплан "Настасья" для ретрансляции сигнала
  • 19.06 23:40
  • 503
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 19.06 21:39
  • 2
В США рассказали о лидерстве России в области БНТС
  • 19.06 20:56
  • 2
В МФТИ создали сверхлегкий аккумулятор для космического корабля
  • 19.06 16:53
  • 1
Путин едет с визитом в Северную Корею в решающий момент (CNN, США)
  • 19.06 16:40
  • 2
Возвращение Starliner с орбиты отложили до 26 июня
  • 19.06 16:37
  • 20
Возможный выход Армении не скажется на ОДКБ, заявили в Госдуме
  • 19.06 14:56
  • 0
Закулисная игра американской куклы
  • 19.06 14:38
  • 27
В зоне СВО стали применять новый УМПБ Д-30СН
  • 19.06 11:12
  • 2
Российские ВС применили по позициям ВСУ дрон-камикадзе «Герань-2», аналогичный иранским дронам Shahed-136
  • 19.06 08:49
  • 7
Битва за вторую «Вирджинию» была ожесточённой