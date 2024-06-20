Военный эксперт перечислил способы борьбы с морскими дронами

Военный эксперт Леонков: с морскими дронами можно бороться с помощью РЭБ

Украинский конфликт стал первым, в рамках которого начали массово использовать морские дроны, это потребовало выработки новых способов борьбы с ними. Лучше всего работает комплекс мер: применение средств радиолокационной борьбы (РЭБ), перегруз оптических систем, а также уничтожение средствами поражения, рассказал военный эксперт Алексей Леонков в среду, 19 июня.

«Беспилотники управляются через спутники, и, каким бы ни был приемник, сигнал слабый. Значит, более сильным можно разорвать связку машины с оператором», — объяснил Леонков в беседе с Lenta.Ru.

Военный эксперт также рассказал, что дроны используют оптико-электронную систему наведения, на которую можно воздействовать, перегрузив ее с помощью лазера или света высокой яркости.

«И, наконец, средства поражения. Хорошо зарекомендовали себя стрелковые системы, позволяющие ликвидировать дрон еще на подходе к кораблю», — сказал Леонков, добавив, что надо понимать, где эти дроны начинают свой маршрут. Это может быть, например, борт какого-нибудь гражданского судна.

Ранее в этот день помощник президента России Алексей Дюмин сообщил, что России необходимы крепкие системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), однако важнее всего стремиться к наращиванию и усилению систем, передает RT. Дюмин также указал, что нынешнее боевое поле и вызовы, с которыми военные ВС РФ сталкиваются там, являются катализатором изобретений и изменений.

Накануне военнослужащие ВС РФ рассказали о работе средств РЭБ в зоне СВО. Командир подразделения бригады морской пехоты с позывным Минер рассказал, что станция радиоэлектронной борьбы может работать как стационарно, так и передвигаясь.

17 июня глава неправительственной организации «Украинский центр безопасности и сотрудничества» Сергей Кузан заявил, что украинские беспилотные дроны уязвимы перед российскими системами РЭБ. Он также отметил, что украинские подразделения очень мало насыщены беспилотными системами.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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