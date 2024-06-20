Главком ВМФ Александр Моисеев: ОКР по стратегической АПЛ 5-го поколения уже начались

ЦАМТО, 19 июня. Опытно-конструкторские работы (ОКР) по стратегической атомной подводной лодке 5-го поколения уже начались.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил журналистам главком ВМФ РФ адмирал Александр Моисеев.

"Несомненно, эти работы проводятся, мы всегда думаем о будущем, и задел атомных подводных лодок реализуется уже сейчас. Несомненно, это задел пятого поколения атомных подводных лодок", – сказал он, отвечая на вопрос журналиста, открыта ли ОКР по АПЛ 5-го поколения.

А.Моисеев отметил, что речь идет о создании как новых атомных подводных ракетных крейсеров стратегического назначения, так и многоцелевых подлодок.

Сегодня на вооружение ВМФ поступают АПЛ 4-го поколения "Борей" и "Ясень".